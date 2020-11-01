網學時代：學倉頡 重新認識繁體字

【明報專訊】時日太快，曾幾何時倉頡輸入法是最多香港人使用的中文輸入法（據2000年輸入法研究者李祥文章），但現在有一個說法是：「老嘢先用倉頡」。這個說法震撼了我，一個多年來只懂速成、一直想學打倉頡的記者。這個念頭尤其在趕稿的晚上最為強烈，即那些不斷按空白鍵都找不到那個該死的字的時候。因此，趁着倉頡尚未成為「集體回憶」之前，記者決定一圓少時倉頡夢。苦練一番，卻換來意外收穫，發現自己有很多字一直以來都不懂得打，甚至不懂得寫，但從來沒有正視過，學倉頡一下子就弄明白了。

■記者實測

學識時間

影片：10分鐘

實測時間：半小時

成果：打55個字，其中7個字要查倉頡字典

影片：【中文打字】10分鐘完美KO倉頡輸入法！（YouTube）

◆3部分

1· 認識24個倉頡字母和輔助形

2· 拆碼：

一個字最多取5個碼，分辨字是一舊（例：倉）、兩舊（例：靚）、還是三舊（例：徵）

使用取碼3個規則：

一舊=頭3尾（取頭三個碼加最後一個碼）；

兩舊=頭尾 頭2尾（第一部分取頭尾兩碼，第二部分取頭兩個碼加最後一碼）；

三舊=頭尾 頭尾 尾（第一部分取頭尾兩碼，第二部分取頭尾兩碼，第三部分取尾碼）

3· 認識例外情况：

圖A右下方有一些複合字要死記，例如：「門」字為「日、弓」，僅取頭尾兩碼，不用全取四碼。

記者找來上周三（28日）《明報》A1第一句作自學測試：

//【明報專訊】已宣布解散香港分部的學生動源，其前召集人鍾翰林及前成員何忻諾和陳渭賢，繼7月底被警方國安處拘捕後，昨日再度被捕。//

不計標點符號和數字，共55字。平時打速成不消一分鐘完成，看影片自學後第一次用倉頡輸入法拆碼，花了足足半小時才完成，其中7個字還需要查倉頡字典，包括報、專、學、成、被、處、後。

■4大疑難

疑難1、很多輔助形都不記得

原以為已有速成根底，第一部分認碼不是問題，但驚覺原來速成只需打頭尾兩碼，有很多中間的輔助形根本從來都不需要打，更遑論記得。例如「報」字的右邊「卩」，誤以為打「弓」，實是「尸」的輔助形。

達人建議：背口訣

學過倉頡的人都必定聽過這句口訣「日月金木水火土，斜點交叉縱橫鈎，人心手口，側並仰扭方卜」，對應的是24個倉頡字母和84個輔助字型。為何不直接叫「竹戈十大中一弓」和「尸廿山女田卜」，而是「斜點交叉縱橫鈎」和「側並仰扭方卜」？

曾開班任教倉頡輸入法超過20年、膝下學生超過十萬的蔡劍南（蔡sir）解釋，這套口訣不是港人自創，而是真真正正源於倉頡輸入法發明人朱邦復。「尸讀側，是代表凡是在側邊框住的字型，如ㄈ、卩都是側形，所以熟讀口 訣是不會將尸和鈎搞亂。」

疑難2、一舊定兩舊？

除了簡單的字如「明」（倉頡碼：日月）外，幾乎每個字的中間碼都令記者感到疑惑。首先是如何定義一舊（連體字）還是兩舊（組合字）？影片中將「倉」字視為一舊的例子，那「專」字亦理應是一舊。查過倉頡字典，才知道「倉」字和「專」字原來都是上下二分的組合字，而非連體字！

達人建議：不用分幾多舊，想像手中有鉸剪

蔡sir解釋正統的拆字方法是將字一開為二，分為字首和字身。如何開二？他反問記者：「你想知道認真還是搞笑原因？」原來，在一九七六年誕生的倉頡輸入法原名是「形意檢字法」，朱邦復拆字的方法不是跟部首也不跟筆劃，而是根據字型特徵，「不是人人都有透視眼一眼就見到部首，人們打字時是好直觀的，第一眼看到什麼特徵就打出來，這是倉頡好重要的原則」。搞笑的原因則是，朱邦復當年是手持鉸剪，將字典中的字逐字剪出來拼貼，最佳例子是「力」字（圖B），亦是在中間剪一刀。也就解釋到何以「力」的倉頡碼不是依筆劃的「心竹」，而是「大尸」。蔡sir強調雖說是搞笑的原因，但是朱邦復手持鉸剪創造輸入法，是千真萬確的史實。

疑難3、拆碼原則難記

影片所教的三個拆碼原則有太多數字，令我在應用時覺得容易混淆且艱澀，例如「一舊=頭3尾」，但其實意指取四個碼。

達人建議：緊記「字首頭尾，字身三碼全取」可打95%字

他的拆碼原則是這樣：

1.三碼全取，打到25%常用字，例子：好、我、件

2.字首取頭尾，字身三碼全取，打到70%常用字，例子：常、拆、訣

以上兩原則已打到95%常用字

3.字身多過三個碼的字其實不多，只佔5%。

字身可再分次字首和次字身。即一個字最多分3份：字首、次字首、次字身，3份各取頭（1）尾（E，End），總共1E1E1E，共6個位，取其中5個位，即兩個可能性：

1E1E（.）E，例子：語、讚、謝

或1E1（.）1E，例子：護、讀

疑難4、不斷想放棄，轉回速成輸入法

打了20年速成，早就習慣了只打頭尾兩碼，就可得出天下所有漢字的方法。因此，看影片自學初時，不斷拆碼失敗難免氣餒，總是忍不住想轉回速成輸入法打字。

達人建議：找出學習動機

速成與倉頡的關係密不可分，到底速成作為簡化版倉頡，是學習倉頡的踏腳石還是絆腳石？記者曾認為是後者，因為學會速成成為我不學倉頡的最大理由，甚至不時自詡「打得快過倉頡」。但接連遭上司潑冷水：「所以成日打錯字」。蔡sir亦突破盲腸，速成用家面對最大問題是在自己的電腦打字很快，但換一台作業系統不同的電腦速成的選字列表次序很多時完全改變，又要重新適應。

所以蔡sir認為，找出為何必學倉頡不可的原因和鬥心是非常重要，「每個人原因都不同，如果你覺得打到就打，打不到就算，是無可能學懂的。這亦是為什麼普遍男生影相比女生叻，因為用來『溝女』嘛」。

蔡sir教路後：記者刪除了電腦和手機的速成輸入法，強迫自己硬練倉頡，誓要打得更快更準。再重打那段55字的測試，今次花了10分鐘完成。

■意外收穫

從不懂打的字 成就解鎖

速成用家大抵都有個通病就是依賴關聯字，訪問蔡sir之前，記者一直都不懂得打「肉」字，而是選擇以目標為本，不求甚解的方式，先打「豬」字，然後取其關聯字「肉」。因為，我不明白為何不是按筆劃輸入「月人」？但了解到拆字原理後，才恍然大悟改用剪刀拆字，由最頂部的「人」字先打，終於將多年來積壓於心底的「肉」字解鎖。

而且，我很久沒有認認真真地細看一個中文字，多少年來不知道「鬱」字如何書寫，因為重學倉頡輸入法，我將鬱字拆成三部分，字首「木木」、次字首「月」，次字身取「山竹」，一次就成功打到鬱字，原來要解鬱還是要用心體會。

■達人教路

倉頡盛衰20年

由於此欄會邀請達人解畫，談論到底網上教學有沒有教錯手勢或注意事項，但談到倉頡達人？怎樣的人才稱得上倉頡達人？幸而，在網上搜尋時找到兩則有關蔡sir的有趣軼事，包括二○○九年一名澳門學生以每分鐘213中文字打破港澳區學界中文打字比賽紀錄，而此學生的學校曾兩度邀請蔡sir到校指導，學生的打字速度因而突飛猛進。此外，今年在「親子王國」論壇上有家長發出「尋人啟事」：「請問有冇人知道蔡劍南仲有冇教倉頡？阿女想學，上網搵唔到佢開班嘅資料。」其後逾十個網民留言說，自己都曾經跟蔡sir學習倉頡。

蔡sir聞之笑言，二○一三年後已經沒有再開班教授倉頡輸入法了，不過又留下伏筆：「退隱就是為了重出江湖嘛。」他最新的動向是在梅窩開了一間小書店「瀞書窩」。他憶述，本身從事電腦行業，一九九一年開班教倉頡，由最初只有四至五人一班（IT人為主）；到一九九○年代末電腦開始普及，倉頡進入黃金時代，各行各業大公司開始包班讓員工來上課，高峰期一班學生人數可達三百人，數數手指自己教過的學生超過十萬。後來迎來兩個轉捩點，包括二○○三年SARS公司削減培訓開支，以及二○○七年iPhone出現，雖說變成人人都要打字，但同時輸入法的選擇多了，不少人選用手寫、語音輸入法等。

問他巔峰時期的打字速度，他搖頭拒絕回答，稱免得被人下戰帖。但就說如要鬥快，大新倉頡輸入法比倉頡快，前者一分鐘可打逾二百字，倉頡最多百餘字，因為大新將一些少用的倉頡字母改為常用字，例如「的」字，只需打一個「H」就完成。至於打得快的秘訣還在於興奮，那份成功拆碼打字帶來的滿足感，成為繼續練習的動力，漸漸地變成你的肌肉記憶。

■文化分析

AI語音輸入 溝通新常態

最近連登又有一篇帖文問：「全球係唔係得番香港人會用倉頡速成來打中文字？」環顧四周，台灣、中國和新加坡的主流中文輸入法都是拼音。中大文化及宗教研究訪問學者林國偉說AI語音輸入的出現，令語言主導文字成為新常態，而新科技的出現是必然令某些傳統消失，或許是可惜的，但對於好多人而言未必如此重要，「因為對好多人來說，輸入法是用於溝通，只要達到目的，並不會關注手段」。

林國偉特別提到一個社會學概念「affordance」（直觀功能），意指人們一看到某些物品就知道其特性，例如iPhone的出現令我們見到屏幕都會用兩根手指頭放大和縮小畫面，這些都是科技所帶來的人類行為改變。

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 彭麗芳、影片截圖

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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