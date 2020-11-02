剪口罩耳掛 救救雀鳥

苦苦纏上——疫情下，我們棄置的口罩已成為大量垃圾，或浮於海面，或丟棄於沙灘及岸邊。各樣的雀鳥被我們丟棄的口罩苦苦纏上。（Eric Strong@iStockphoto）

【明報專訊】香港是一片福地，是難得的觀鳥天堂。每年春、秋時分都有大量水鳥途經香港過冬。米埔濕地更是珍貴鳥類如黑臉琵鷺、卷羽鵜鶘過冬必經之路。

在全球疫情下，我們棄置的口罩成為大量垃圾。海鳥被丟棄的口罩苦苦纏上，變成牠們的壽衣。我們應盡所有力量去保護環境，讓各種生物能有生存空間。

期望有一天我能告訴孫兒：「我留給你的世界真的美好！」

在WhatsApp群組收到一個信息：「Don't forget to cut the straps！」畫面是一個口罩，內附一段影片。為何要剪掉口罩耳掛呢？難道是一個更周全的防疫方法嗎？

隨即播放影片，看到的是：我們棄置的口罩已經成為各種不同垃圾，或浮於海面，或丟棄於沙灘及岸邊。而下一個畫面就看到：各樣的雀鳥，有鷸、鷺、鷗、鴴等都被我們丟棄的口罩苦苦纏上。牠們的爪子被口罩帶子纏着，有些努力掙扎躍高想甩掉，有些拖着口罩前行。鏡頭所見，口罩帶子愈纏愈實，雀兒怎樣也甩不掉。最後見到一隻小磯鷸倒臥石上，相信死前經過多番掙扎，因為那件口罩壽衣已有磨損。

疫境中的鴕鳥

影像直逼心底，真是有點逃也逃不掉的感覺。其實我們知道那成億上兆的即棄口罩會對環境造成嚴重污染。地球已經生病，環境已經回復不來了，但是我們有時仍想做鴕鳥。如果可以迴避的話，希望暫且不去想環境污染的問題；又或者告訴自己，疫境當前，生態環境就讓它擱置一旁吧。

但是，真的可以嗎？野生動物的生存空間愈來愈小，生活了近大半世紀的地方變得愈來愈壞，我們真的能夠無動於中嗎？

對於我，目睹雀鳥的苦况尤其困擾，因為我承認對雀兒有特別偏好。觀鳥活動帶給我無窮樂趣。能夠遠離石屎森林，走進自然，看那一草一木、一花一鳥，使人精神煥發。所以一直以來，一有時間，我總希望往郊野去。在林間、河牀及海灣看不同生物，尤其是雀鳥。對觀鳥者來說，香港是一個很特別的地方，雖然面積細小，但位於南北候鳥遷徙的中途站，有超過500種鳥類會在不同時刻出現於香港，種類及數目確實不少。只要細心聆聽，每種鳥兒的叫聲都有分別，羽毛及顏色更不用說，簡直是千變萬化，亮麗多姿。

開始觀鳥之後，我就想分辨牠們、了解牠們。看到香港觀鳥會舉辦認識雀鳥及推廣觀鳥的課程，想也沒多想便立即報名，那是20多年前的事了。

野鳥是大自然精心傑作

觀鳥班給我無比得着。除了認識雀鳥種類及特徵之外，最吸引是實地觀鳥。資深觀鳥同好教識我如何欣賞這大自然的美。面對活潑好動的鳥類，能於短時間內找出牠的位置，掌握特徵，辨識該鳥種名字；或從地上的鳥腳印、羽毛、叫聲等，再綜合鳥的大小、出現季節、生態環境等來推演正確的鳥名，這樣的賞鳥過程，真是樂趣無窮。透過望遠鏡仔細看鳥，才發現雀鳥羽毛是這麼漂亮，神態是這麼撩人。野鳥是大自然的精心傑作，賞鳥更是一種藝術鑑賞。

由觀鳥，我愛上了雀鳥攝影。最初揸起相機「影雀仔」只出於需要，因為自己是觀鳥初哥，好不容易才看到雀仔，但一轉過頭已飛得無影無蹤。想弄清楚看到什麼鳥都已經一頭霧水，更遑論分清牠是成鳥、幼鳥、留鳥、涉禽等。於是，相機就是最好的助手。一見有鳥飛過，趕緊按下快門攝下，再對照圖鑑或請教同好，總能找出線索。因此每次觀鳥，我總是帶同相機做紀錄，然後將相片冲曬出來，慢慢對着鳥書逐一確認。

不過，一開始雀鳥攝影就發現不容易。起初的照片都是「矇查查」。使我不期然問：為何人家可以攝得這麼清？這麼好？因此，我不停尋找資料。每當到外地，我總是往大型書店跑，希望找到多一些有關鳥類及生態攝影書籍，從中對拍攝器材、技術及角度有更多認識。

愈是嘗試，愈發現雀鳥攝影充滿挑戰。由於雀鳥怕人，而且眼睛有望遠功能，對移動物體尤為敏感，只要感覺有人便會立即飛走，因此，當看到一隻鳥時，我們要站着不動，然後慢慢舉起望遠鏡靜靜觀察。如果想靠近一點，則要有耐性。因此，拍攝到一張美麗的雀鳥照片不是一件容易事。就是因為有難度，滿足感才更大。尤其當捕捉到雀鳥覓食、求偶、育雛、築巢、洗澡、梳理羽毛、飛行等珍貴畫面時，更覺充實。雀鳥的趣怪動作往往會逗得我們會心微笑，樂上半天！

記得在20多年前，我們家最喜愛的活動就是到觀鳥天堂。每逢周日，兩個女兒都會和鳥兒鬥早起，整裝待發，和我一起去觀鳥。我們足迹踏遍米埔、塱原、尖鼻嘴、南生圍、鹿頸等。此外，香港高地、開闊原野、林地、溪流甚至是市區如九龍公園丶香港公園、彭福公園等，都是觀鳥好去處。

米埔自然保護區是我們的至愛。在禁區的觀鳥屋內，我們曾細數反嘴鷸、卷羽鵜鶘、鳳頭鸊鷉、大麻鳽、彩䴉，以至是黑臉琵鷺的數目。大量水鳥休憩於兩岸泥灘，實在是目不暇給。曾目睹不少隔岸漁民，潛過保護區來捕捉彈塗魚和水鴨。當時覺得他們騷擾了生態，實在討厭；但是後來才發現原來有漁民潛來，總比往後好，因為深圳之後發展急速，米埔自然保護區的對岸已再不是濕地泥灘，而是一點一點繁雜不滅的燈光，一座一座冰冷的石屎森林。城市的高度發展大大侵略了野生動物的生態環境及生存模式。自此，我們已很難再在米埔找到卷羽鵜鶘和黑臉琵鷺的蹤影了。香港福地已逐漸失色！

野鳥常被視為「環境指標生物」。透過賞鳥，我們可以監測環境的變化。氣候變化已為地球敲響了警號；亞馬遜雨林逐步消失，極地冰塊大量流失，遍海的珊瑚漸步向死寂，大幅土壤因過度使用而乾涸。曾聽過英國廣播員、自然歷史學家大衛艾登堡 （David Attenborough）這樣說過：「如果人類不改變生活方式，任由地方變壞下去，氣候會愈來愈極端，動物種類會愈來愈少，人類亦會愈來愈難生存下去。」

生物學家曾告訴我們，鳥類是環境最佳的偵測器，是大自然生存發展的重要指標。致力保護鳥類棲息地，等同保障人類良好的生活環境。大自然是人類最好的盟友。剪掉口罩才丟棄，對於環境保護或許是全無助益，但在可能情况下我仍會這樣做。為了後代子子孫孫，我們應盡所有力量去保護環境，讓各種生物有生存空間。關懷、尊重生態環境是核心價值，無可推搪。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

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