醫食因緣：夜尿多未必因腎虛

【明報專訊】夜尿頻繁困擾不少長者，既影響睡眠質素，也影響身心狀態，甚至增加跌倒風險。不少人認為夜尿只因「腎虛」，其實從中醫角度，夜尿成因眾多，除了腎虛，亦可能是睡眠質素欠佳、前列腺疾病等引起。需要根據患者具體病情辨證，運用相應中藥治療，再配合養生調攝。

正常情况下，睡覺時身體會自動調節減少尿液產生，故成年人毋須在睡覺期間起牀小便，或由於睡前過量飲水而僅有1次夜尿。如果夜尿多於1次即屬不正常，有可能是身體機能、睡眠質素、泌尿系統等問題導致，或因藥物、飲食習慣等引起，需要根據病情抽絲剝繭。

中醫認為「腎主水」、「腎司二便」，因此很多人順理成章認為長者夜尿一定與「腎虛」有關。的而且確，腎虛證可以導致長者夜尿頻密。但考究具體細節，因腎虛而引致的夜尿，多數有「夜尿清長」的特點，即夜尿量多，甚至跟水的攝入不成比例。如果長者入夜後飲水量並不多，卻要經常起牀夜尿，而排出的尿液既清且多的話，便有可能屬於腎虛。這相當於西醫認為年老身體機能退化，腦下垂體產生的「抗利尿激素」分泌不足，導致尿頻尿多；或是心臟衰竭，身體出現積水，睡覺時積水回流到循環系統，令尿液增加。因腎虛導致的夜尿，中醫治療會用補腎、溫腎的方法，如金匱腎氣丸、右歸丸等。

輾轉難眠 「心思思」想去廁所

另一個導致長者夜尿頻繁的原因，與睡眠質素欠佳有關。如果長者難以熟睡，或經常醒來，不僅會影響尿液生成的調控，更可能會因輾轉難眠而萌生尿意，「心思思」想去廁所。這種夜尿特點是和失眠有直接關係，當睡得好的時候夜尿減少，睡得差時夜尿增加。而且有時候身體有熱，可導致膀胱過敏，患者雖然出現急迫的尿意，而排尿亦見暢順，但排出尿液卻與急尿程度並不相稱。中醫認為失眠的機理為「陽不入陰，陰陽失調」。陰虛燥熱，或因思慮過多而引起心脾兩虛，是臨牀上長者常見的失眠原因。前者治療上要養陰清熱，用藥如知柏地黃丸、酸棗仁湯；後者需要補益心脾、養血安神，用藥如歸脾湯。

前列腺增生 排尿不清

對男性長者而言，隨年齡增長，會出現前列腺良性增生，令尿道變窄而影響排尿不暢，或在排尿時無法清空膀胱，導致尿頻、排尿受阻、不能排清尿液等問題，使夜尿增加。患者不論在白晝或夜晚，同樣會出現排尿障礙，在超聲波檢測中不難發現前列腺病變，運用尿流速測試及膀胱殘餘尿量測定亦可發現異常。前列腺增生按中醫理解屬於「癃閉」，與氣虛、陽虛、年齡增長有關；標在氣滯、瘀阻，證見不同程度的排尿障礙。如長者因前列腺增生而出現夜尿頻數，中醫可運用補益扶正及行氣活血的藥方，如補中益氣湯、少腹逐瘀湯等。

有一類中藥具有「固精縮尿」的收斂功能，例如桑螵蛸、芡實、金櫻子等，但在臨牀上治療夜尿，必須要根據病因及發病機理辨證，不能只用收斂藥物，否則難以奏效。

文：邱宇鋒（註冊中醫）