知多啲：香蕉白菜寒涼 尿頻者慎吃

【明報專訊】夜尿頻繁的長者，宜注意日常生活及飲食的調節。黃昏開始逐步減少飲水或湯，如需服藥亦應避免以大量清水送服，睡前養成如廁排空膀胱的習慣。在飲食方面，茶、咖啡、酒精有利尿作用，夜尿多者忌用。性質寒涼的食物（如香蕉、白菜、西洋菜、冬瓜、白粥等）會損耗陽氣而導致寒濕積聚，會導致小便增多，應盡量少吃。某些中、西藥有利尿、去水功能，用藥後小便量增多；受夜尿困擾的患者，可以與醫生／中醫商討，尋求紓緩方法。

夜間起牀上廁所 動作宜慢

由於長者身體調節能力較弱，特別是在秋冬較陰涼的季節；若夜間有尿意時起牀動作太快，容易出現「體位性低血壓」而引起暈眩、行走不穩，甚至失足跌倒的危險。因此建議長者在夜晚起牀如廁，在轉換體位時動作宜慢，減少急劇的大動作，以使身體容易適應。更要注意保持行走通道暢通，有足夠照明，慎防跌倒。

改善夜尿，中醫除根據病情辨證用藥，也可使用針灸及穴位推拿治療。針對長者體質，選用穴位皆有補益作用，例如位於任脈上的關元、氣海，位於下肢的足三里、三陰交，位於腳底的湧泉，位於背部的腎俞、脾俞，位於頭頂的百會。治療時可使用針刺補法、艾灸、熱敷，或每天用中等力度按揉各穴3至5分鐘，至有痠脹感為度。