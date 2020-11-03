點止tacos：特製思鄉菜 興奮歎墨西哥糉

【明報專訊】談到墨西哥，當然不可不提飲食。肥貓提到香港有一間叫Normex的公司，會供應新鮮的tortilla餅皮，可以用來製作tacos等食物。不過，墨西哥菜豈止tacos墨西哥卷餅。位於上環的TQM Te Quiero Mucho餐廳，由Ovolo酒店集團主廚Pepe Herrada Corona主理。Pepe來自墨西哥，自小於廚房打滾，青年時期在墨西哥知名廚藝學院Instituto Culinario de Mexico進修，輾轉在墨西哥、美國的餐廳掌舵，2019年正式入主Ovolo酒店廚房，引入地道墨西哥美食。Pepe說：「TQM的食材，例如仙人掌、辣椒、豆、青檸等，都是直接從墨西哥進口。不要小看食材的選擇，那絕對會影響食物的風味。」例如一般有核檸檬帶有苦澀味，於是他們特意進口無核青檸來作食材。

墨西哥美食是被世界低估的菜餚之一。單單是濃郁的mole醬汁，款式就千變萬化，更可以結合不同材料塑造不同菜式。Pepe最自豪的是自家製的mole colorado醬汁，這種結合朱古力、辣椒等20多種材料，耗時兩日製作的醬料，絕對是心機之作；把醬汁應用到廚師限定的zucchini flower菜式中，是讓識貨之人吃得感動的菜餚。

地道火山岩石容器 海鮮滿載

一般人認為墨西哥食物就是街頭小吃，難登大雅之堂，但將街頭美食做到極致也是藝術，例如sope本來是墨西哥街頭美食，TQM用粟米粉以人手搓成的粉糰作為餅底，豆蓉混合不常入饌的牛油果葉，加上墨西哥仙人掌，成為一道別具風味的菜式。在當地街頭，會經常見到賣tamal（墨西哥糉子）的小販，tamal是當地人最愛的早餐，「肥貓」和太太一見到就興奮大叫，那也是Pepe廚師限定款式，為墨西哥同鄉特別製作的思鄉菜。

除了食材，TQM也引入墨西哥器具。例如盛載seafood molcajete這道菜的火山岩石容器「molcajete」，在墨西哥是一種傳統石磨，廚師會用它來研磨辣椒粉末等作調味料和醬汁。因為石磨耐熱，研磨好的調味料和食材，更可直接放在火上煮食，煮好了再以這獨特容器上桌，更有保溫作用。

● 相關資訊

墨西哥tortilla餅皮及油糧雜貨網

網址：normexgroup.com