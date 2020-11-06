「學界奧斯卡」 光影傳遞同代人心聲

【明報專訊】被喻為「學界奧斯卡」的「全球大學電影獎」，由浸會大學電影學院主辦，今年來到第二屆，接受由世界各地的大學生投稿創作短片。上一年，得獎者親身來到浸會大學學習和互相交流，一年過去，香港歷經起跌，疫情之下，無法再跟電影學院總監文潔華口中那些精力充沛、好奇心滿滿的年輕人見面，只能隔着熒幕頒發獎項。上年寄望香港電影重新出發，今年她和副總監文樹森，又在籌辦電影獎的過程中觀察到了什麼？

電影獎隔熒幕頒發

今年初，香港電影金像獎宣布延遲至2022年舉辦，同樣是電影獎，他們卻堅持舉辦，雖然活動由4月左右延後至現在疫情稍為緩和的時候，文潔華說希望可以讓年輕人說心底的說話。今年電影獎的作品，來自全球104個國家及地區，美國、英國和德國等發達地區外，也有來自黎巴嫩、波多黎各、也門等，收到超過2503份短片，比起上年1841份，多了接近700份作品，並分成6個類別：劇情片、亞洲劇情片、紀錄片、動畫、實驗片，以及浸大電影學院特別推薦，共有19個獎項由參賽者競逐。主辦單位邀請藝人黃秋生擔任大使，及業界知名人士出席典禮，如張艾嘉、許鞍華、杜琪峯等，同時有表演節目，即使今年得獎者未能親身領獎，他們亦認真安排頒獎典禮。文潔華說，希望典禮是一個國際交流機會，「香港的電影人走出世界，外國人也認識香港的電影學院」。

同時，他們在典禮延續電影獎國際化的特色。參加者來自世界各地，影片都能感受到成長的地方為他們帶來的影響，所以得獎感言，他們會邀請得獎者拍攝90秒影片，介紹他們的大學、國家及製作影片過程。文潔華留意到亞洲短片，主題多與倫理、家庭有關，而歐洲就多講人生哲學等普世議題，「講故事的方式，呈現出來，總是跟他們的地方有關」。

文樹森提到，有一條實驗影片，他至今仍只能明白一半內容，關於人類所有肢體移動都有意識形態所帶動的規律，並以機器人串連故事。動畫作品中，兩人同時談到一個作品，講一個太空人回到地球後無法適應有地心吸力的狀態，總是找不到工作，但跟協助他求職的女職員發生愛情故事。另外有一條本地劇情片，兩人都印象深刻，關於一對兄弟，哥哥患有腦麻痹，弟弟帶女朋友回家親熱，發覺哥哥也有性需要，所以帶他尋找性服務，卻遭人歧視。這些影片，都對生活有大膽的觀察，並含蓄地表達。

大膽觀察含蓄表達 見新意

今年的短片比往年更好，文樹森認為更成熟且有新意，文潔華覺得也反映在全球，電影藝術的說故事技巧在進步。更有趣的是，今年入圍的作品，較上年少來自多電影學院的國家，如美國、印度，反而來自文萊、黎巴嫩、玻利維亞等，藝術水平特別高的國家就有法國、比利時等。文潔華特別提到，身為紀錄片的評審主席，以《戰地攝影師》知名的瑞士導演基斯頓．費雷​（Christian Frei），也對今次的作品讚不絕口；文潔華想起一條來自委內瑞拉的影片，講述一個孩子由夢想做一名拳手到牽涉在暴動中的故事；文樹森提到有條紀錄片是關於一個以「變裝皇后」工作謀生的家庭，他訝異年輕人有這樣的觸覺。

經典電影容易從網上看到，但同代人如何說故事，以及關注的議題是什麼，在電影獎之中才能看得見，文潔華覺得「電影不止是電影，而是社會科學」，她上年籌辦電影獎時還未明白這種感受。到今年，文樹森認為「似乎全球大學（對這個電影獎）有一定認知」。他們到不同的大學游說及宣傳電影獎，慢慢建立整個電影獎的名聲，希望可以打造全球電影學生的交流平台及品牌。文潔華希望有心人能繼續捐贈，不要太容易把電影政治化，讓電影獎開拓本地人的視野。

●全球大學電影獎2020

影片網上放映

日期︰即日至11月8日

登記網址︰af.hkbu.edu.hk/gufa/zh/index

頒獎典禮

日期︰網上直播 11月6日、電視播放 11月15日

時間︰網上直播 晚上7:00、電視播放 晚上9:00

直播頻道︰「Global University Film Awards」YouTube頻道

電視頻道︰香港國際財經台

文：胡筱雯

編輯：劉家睿

美術：謝偉豪