ways of seeing：功夫×舞蹈 耍出香港好武/舞功

因為加入武術的元素，雙人舞有一種優雅地打鬥的感覺，據說這段是白鶴拳推手的即興演化。（受訪者提供）

【明報專訊】如果問有哪一種舞蹈可以代表香港，你會想到什麼？中國舞、芭蕾舞、現代舞、形體劇場……或者反而是「功夫」？香港的功夫電影曾經將香港和功夫帶到全世界，成為香港電影的一剎光輝，影響深遠至今，如果將那些馬步、沉穩的下盤、快速的拳腳帶入中國舞，聽來是完美的組合，又可否期待能夠塑造一種屬於東方的、甚或香港的舞台表演藝術？

帶着一個問號，香港舞蹈團最近交出一個以武術為訓練和技術基礎的新作：燈光亮起，舞蹈員進場，表演開始之際，他們停下，深呼吸，楊雲濤大叫「洪拳，弓字步！」眾舞蹈員出拳、踢腳，形神俱備，幾套拳術步法過後，燈光暗完又亮，投射在舞台布幕上是雲霧的影像，舞蹈員慢下來，專注自身，開始表演。

自古以來，便有「舞、武同源」的說法，甚至有說兩者皆來自巫術。「巫」、「武」、「舞」，發展下來，舞蹈注重形態，是一種美學表演，而武術代表力量及精神，目標清，講究攻擊與防衛。舞蹈與武術的跨界合作其實並非罕見，例如台灣舞團雲門舞集便是其中的佼佼者，今次香港舞蹈團開展三年計劃研究這一個範疇，刻意選擇廣東南方拳術，理由是香港屬於嶺南文化，再交由武術指導中華國術總會總裁趙式慶以技法角度再作挑選。他們學習了嶺南洪拳、蔡李佛拳、白鶴拳以及八卦掌，因為當中包含了長、中、短三個距離的拳種，當中洪拳步架偏低，手法多變；蔡李佛拳動作多舒展，步法靈活穩健，腳法凌厲速疾；白鶴拳講究意與氣合，是輕盈靈巧的，重吞吐浮沉的技法；八卦掌注重掌法變換，以及行步繞圈走轉。

現為香港舞蹈團藝術總監楊雲濤解釋，香港藉功夫電影將武術推向全世界，因此參考這概念，武術也代表着香港文化，應利用這獨有條件發展一種香港獨有的舞蹈藝術。舞蹈與武術皆為身體藝術，西方人的身體與東方人的身體不同，西方講求向外延伸和力量，而武術中看見東方的身體是向內、慢一點的。武術亦可以關乎生死，例如武者與對手攻防之中，為了打倒對手，往往要隱藏行動，務求對方看不穿自己，並出其不意地擊倒對方。

一. 呼吸

楊雲濤先提到，「呼吸就是生命」，呼吸是存在的直接體驗，在眾多藝術形式中，表演藝術特別看重呼吸。「跳舞是順着呼吸而行，因為舞蹈是表達一種順暢和諧」，也是「情緒的宣泄，無論愉悅和哀傷，透過身體得到解放，觀看的人都會感到舒服……他也會進入（解放）的狀態。」但功夫是截然不同，不是要令人舒服，「功夫講的是存在」。楊雲濤讓記者想像，當你狩獵時遇到一隻老虎，你會怎樣做？會屏住呼吸，身體會有一種張力，是自然的反應。

在訓練中，老師會要求舞蹈員加上聲音，增加聲勢之餘也幫助吐氣，舞蹈員總結說發聲時力量可以較集中，令手腳氣同時到位，特別是練習蔡李佛的「扯眼捶」時。注重呼吸吐納可使人更關注內在的精神氣息，那是洪拳的重點之一，這些經驗又可以應用在舞蹈動作中。不過化繁為簡，對楊雲濤而言最大的得着始終是，「跳了一輩子的舞，你以為自己識得『郁』嗎？你試一試打功夫，你發覺自己真係唔識『郁』，因為『條氣唔順』，你要『打到順』，你先會明白」。

掌握動作 掌握呼吸

「呼吸是存在的一種儀式感……只有不存在的時候，你才會知道它的重要性。」要做到「順」，要用動作訓練呼吸，用呼吸去掌握動作，沉住呼吸，出其不意地出招，因為武術是動靜的極致，所以只掌握動作掌握不到呼吸，是無法學到武術的神韻。表演開場時的呼吸，以至後來整場舞蹈中，都有屏息靜氣，凝住心神的感覺，與現代舞中重點放在有伸展的肢體與流瀉的感情不同。

二. 發勁與力量

因為講求穩定，舞蹈很少去到一種極端，都在可控制範圍內進行，「但武術是要挑戰你，你可以不做，但不做就不是武術了」。武術是持續跨越界線，挑戰一個人的能力與體力，其發力方法及習慣與舞蹈員完全不同。武術中講求爆發力，所以要留意肌肉的用力點、動作路線以及最後爆發的力量，加上要出其不意、毫無先兆下打出致命一擊，這點跟舞蹈為伸展及發力的剎那做鋪墊極為不同，舞蹈員形容這個做法為「欲前先後，欲左先右，欲上先下，欲開先合」，當中又加入修飾與表演的動作，追求圓滿的舞姿轉換。所以當兩種藝術在表演中交融，可以感覺到舞蹈員的隱忍和勁度，以一種新穎的節奏表現出來。

楊雲濤提到曾自我懷疑：「我在跳什麼呢？」創作是表達，是溝通，「最好的溝通是我說什麼，你聽到什麼」。武術則很直接，有一個狀態，「站在這裏」，你就能感覺到，就是這種質感，透過重複訓練出拳，有別於舞蹈，有新的速度和力度。「我需要這種速度和力度……讓舞蹈作為形體藝術，可以更寬闊一點。」在和諧、優美、舒服等形態之外，有豐富表達的形式。

三. 重心

「武術的重心只有一種，不要『瞓低』。」在武術中，倒下代表失敗，甚或死亡，而舞蹈中重心是高低的變化，會有「falling down」、「off balance」等失去重心的狀態。打拳踢腿，都要把重心放低，馬步站樁要穩固，留有後着就是不把自己的重心交出去，處於既可攻擊，又可防守的狀態，可以隨時調整自己。如果以美學角度而言，「因為低，就有一種力量感」。向來要有重心，才能活動，即便在西方舞蹈歷史之中也佔有重要一席，從芭蕾舞到現代舞，就是重心的解放，為什麼舞蹈中不可以醉酒般走路呢？那在中國舞，是不是也可以透過重心的不同，有新的藝術形式？

厚積薄發 力量收在體內

武術中蘊含着東方的哲理，什麼是「天人合一」、什麼是「順勢而為」，都會體現在武術的形體之中。「會給人穩固的感覺，也是因為武者是『沉』在那裏。」透過招式的訓練，就可以加強這方面的形體，回到舞蹈上舞蹈員就有了多一點的選擇，不一定把力量向外放，也可以「吸收所有力量在自己身上」，之後爆發的一刻才有足夠的勁度，楊雲濤用四個字「厚積薄發」形容，可以是表演藝術中新的美學，也望觀眾從表演中感受到這樣的陳意。

屬於香港的身體語言

要把這些領會呈現給觀眾並不容易，因為疫情，新作《凝》只能於線上播放，少看舞蹈，不太認識身體藝術的觀眾，未必能從動作中看到學習武術後舞蹈員的變化。獨立創作人、關注身體藝術的俞若玫覺得，加入了雲霧、旋轉的視像，幫助觀眾理解概念及進入舞者身體的狀態，可惜影片是很難見到舞者跟對手及環境的關係。說到武術的哲學和世界觀，一種修身的方法，與自己、自然和天地的連結，個半鐘的表演恐怕未能呈現，拳術也講究形神俱備，影片也較難看見形以外的東西，例如氣韻、意會，只在拉近的鏡頭中，從部分舞蹈員身上看到質感的變化。但俞若玫提醒，觀眾不要太心急，以身體訓練而言，3年是很短，這是一個很好的嘗試，也擺脫了中國舞的很多形式，例如一開始加入熱身的部分等。她非常期待表演界開拓香港的身體語言，創造一種舞蹈形式，那個形式如何和地面（ground）、重力（gravity）發生關係，也希望有更多文化上的探索。

香港舞蹈團行政總監崔德煒說，針對舞蹈和武術研究、決定大規模、有系統做，希望為後世留下實在的成果，日後可繼續深化研究；與不同界別交流，他笑言年輕武術師父以導師身分參加計劃後，也有興趣學習如何以表演形式展示武術。他們也考慮更改每日訓練系統，在中國舞及芭蕾舞為主以外，加入武術元素。他希望發展出有香港特色的中國舞，並在國家中佔一席位，舞蹈有中國傳統文化外也背靠着中西合璧的源流。雖然《凝》的網上表演已經結束，但12月初，香港舞蹈團將會在西九文化區播放《凝──武蹈行旅》，是這次表演的VR影像版本。

■《凝──武蹈行旅》

日期：12月8至13日

查詢：3103 1819

網址：bit.ly/3k3ZQ7C

文˙ 胡筱雯

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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