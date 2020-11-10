知多啲：「后翼棄兵」戰術 犧牲一兵成就大局

不肯認輸——劇中女主角初學國際象棋，在明知己方必輸的情况下仍不肯投降認輸，跟校工起了爭執。（網上圖片）

為大局犧牲——圖中白棋一方使用了后翼棄兵戰術，中間右方的白兵棋作為誘餌給黑兵棋而吃掉，即「為大局而犧牲」。（黃志東攝）

【明報專訊】Q：何謂后翼棄兵？

A：棋局中，依序分為開局（opening）、中局（middlegame）、殘局（endgame），國際象棋歷史中多年來開發出不同的開局和招式。后翼棄兵（The Queen's Gambit）屬經典開局方式，先誘對方吃掉己方一隻兵棋，以便自己之後更快佔得棋局上風。

堅持被「將死」無風度

Q：「將軍」（check）和「將死」（checkmate）有何分別？把國王棋放倒，是什麼意思？

A：劇中女主角在棋局勝利時，會說「將軍」（check）、「將死」（checkmate或mate）。Check表示下一步會吃掉對方的國王棋，對手必須立刻設法解除威脅；而checkmate即下一步會吃掉對方的國王棋，而對方無法解除威脅，棋局亦隨之終結。然而，梁浩恩指，現實中棋手普遍不會走至「將死」一步，因為到了「將死」前幾步，雙方一般已知勝負，將被「將死」一方會把國王棋放倒，宣告投降。他又指，若明知必輸仍堅持走到被「將死」一步，會被認為沒有風度，就像劇中女主角小時跟校工對弈，校工責罵她沒體育精神。

最高榮譽——特級大師

Q：現時傑出的國際象棋棋手有什麼頭銜？

A：世界國際象棋聯合會（FIDE，國際棋聯）是全球最權威的國際象棋機構。棋手透過參加不同的國際象棋聯賽、錦標賽等累積分數，國際棋聯為表揚頂尖棋手，會頒發不同等級的公開稱號，依序為：候選大師（Candidate Master）、棋聯大師（FIDE Master）、國際大師（International Master），以及最高榮譽——特級大師（Grandmaster）。

資料提供：梁浩恩