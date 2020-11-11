香港首次聯合拍賣 合演東西藝術盛宴

【明報專訊】一直以來，拍賣行各自徵集拍品、每季炮製自家的珍品盛宴。但今季，有兩間拍賣行卻搞搞新意思，攜手合辦「20世紀及當代藝術」香港秋拍。拍賣行雙劍合璧的消息震撼收藏界，就像兩位主廚同場下廚，令不少藏家胃口大開，可一次過品賞兩間拍賣行的珍饈百味。

富藝斯今年7月在港舉行的「20世紀及當代藝術和設計」拍賣，錄得亞洲歷來最高總成交額逾2.72億港元，刷新6位藝術家的世界拍賣紀錄；而保利的現當代藝術部亦成績卓越，保持吳冠中油畫、奈良美智雕塑和裝置等世界拍賣紀錄。兩強原本可各自精彩，為何要聯手？

富藝斯亞洲區主席陳遵文說跨拍賣行合作在歷史上不常見，今次富藝斯與保利的聯合拍賣活動，是香港拍賣史上首次由兩家拍賣行共同策劃的拍賣會。「藝術品拍賣行業正處於變革，富藝斯一直堅持創新並嘗試新的舉措，現在是與中國領先的拍賣行合作的最佳時機。」

不會共用客戶資料和機密資訊

他說富藝斯今年7月舉行的「20世紀及當代藝術和設計」香港拍賣，有大約65%的買家來自大中華區，而晚拍的榜首頭5件最高成交作品中，便有4件是由大中華區買家投得。 而去年舉辦的「20世紀及當代藝術和設計」春拍，亦有近30%的成交額是來自中國內地買家。他指出，去年一整年中國內地的總成交量取得近77%的驚人增長，可見市場有很大發展空間。「合作既可將富藝斯更進一步擴充在大中華區的發展，也可和保利分享自己的專業經驗和國際資源。」在聯合拍賣會中，富藝斯和保利不會共用客戶資料和機密資訊，會維護各自和客戶的關係。具體來說，拍品登場的次序會按照圖錄，當中不會標名拍品由哪間拍賣行徵集；在競投和交易過程中，大會會由專人小心分流處理客人的資料。陳遵文說兩家公司有不同文化背景，按雙方客戶的口味訂立拍品名單，盼呈現跟以往不同、別具匠心的拍賣會。

東西方領航者聯手

保利香港執行董事張益修亦相信，今次跨行合作可說是亞洲或全球拍賣史上的創舉，兩行合辦的「20世紀及當代藝術」拍賣會將取代各自的「現當代藝術」與「20世紀及當代藝術和設計」香港秋拍。晚拍將呈現一系列國際知名藝術家的作品，日拍則展示新進藝術家作品。「今次是兩家頂尖拍賣行首次聯手，對雙方來說也都是嶄新的契機與里程碑。」保利是中國藝術品交易市場龍頭，而富藝斯作為擁有逾200年悠久歷史的拍賣行，在西方藝術品交易領域經驗豐厚，他認為雙方合作可彼此獲益。

「今次在經營策略上求變是為了讓藏家得到更多的利益，為客人帶來全新視野。」兩家拍賣行分別是東西方業界的領航者，張益修表示為促成跨行合作，雙方成立多個工作小組商討選件、估價、宣傳、運營及行政等工作。「當面對全球藝術市場變化、轉型之際，拍賣行須分享資源、共闢市場，在後疫情時代立下聯手服務藏家的典範。」

奈良美智作品 斜視眼神受歡迎

今次聯合拍賣會以奈良美智的作品最吸睛，當中重頭戲《溫室女孩》，正是2011年出版、迄今最完整及最具權威的《奈良美智全作品集1984-2010》的封面圖像，其重要程度有如報紙頭版新聞。奈良美智在2000年創作、小女孩神情亦正亦邪的畫作《背後藏刀》，早前在蘇富比香港以1.95億港元成交，今次市場對《溫室女孩》期望甚高。

奈良美智筆下的小女孩走卡通路線，呼應亞洲當代藝術「超扁平化」的傾向。畫中女孩像《通勝》中的春牛圖，吸引藏家解讀她的神情和衣飾。《溫室女孩》是作者在德國時期創作，小女孩穿藍色娃娃連衣裙的打扮，在作者1990年代的作品中罕見。女孩表情悶悶不樂，給人「條氣唔順」的感覺，這款斜視眼神很受市場歡迎。作者把她的眼睛畫成尖銳橢圓形，顯得有點惡亦帶點天真，可能和他當時在德國獨居有關。異鄉生活令他墮進童年時期的孤獨感，遂把這感受注進作品以尋求寬慰。此作在1995年完成，他在這時期逐漸脫離鮮艷色調和輪廓粗糙的畫風；其間他受到文藝復興早期藝術家影響，在用色上轉向柔和的粉色調，透過簡潔的圖像框架和朦朧的背景將畫中的主角鮮明地呈現，自此奠定其標誌風格。

另一幅2007年作品《無題》，則是至今市場上出現的奈良美智的最大尺寸作品，象徵他當時大膽突破自我的決心。畫面以淡雅黃色作背景，女孩如身處晶瑩的水窪。她碩大的璀璨眼睛顯得可愛又無辜，迷人又夢幻。

●「20世紀及當代藝術」香港秋拍

日期：12月3日（晚拍）、12月4日（日拍）

地點：香港金鐘JW萬豪酒店

查詢：

www.phillips.com

www.polyauction.com.hk/zh-TW

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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