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拍賣回顧：林風眠《霸王別姬》 971萬成交

文章日期：2020年11月11日

【明報專訊】疫情下，華藝國際（北京）首季拍賣會最近結束，早前收藏版介紹常玉1920至1940年代的《曲腿裸女》創下常玉的紙本紀錄，以1081萬人民幣成交。在這次拍賣會中，亦有不少華人名家作品亮相。

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