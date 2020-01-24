拍賣回顧：林風眠《霸王別姬》 971萬成交

《霸王別姬》作者：林風眠。創作年份：不詳。規格：油彩、紙本（67×67厘米）。估價：480萬至680萬人民幣（約562萬至797萬港元）。成交價：828萬人民幣 （約971萬港元）。特色：林風眠在1950年代起以現代感極濃的手法創作戲曲人物，主題除霸王別姬，還有白蛇傳。（華藝國際提供）

【明報專訊】疫情下，華藝國際（北京）首季拍賣會最近結束，早前收藏版介紹常玉1920至1940年代的《曲腿裸女》創下常玉的紙本紀錄，以1081萬人民幣成交。在這次拍賣會中，亦有不少華人名家作品亮相。