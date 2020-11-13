裁員「三高」一族 忌急求職 先砌好副牌 尋找新起點

疫情下不少公司都無奈裁員，當中以「三高」，即年資高、人工高、職位高的打工仔最高危。如果能審時度勢，適時自我反思，即使不幸被裁，亦不至於陷進手足無措的潦倒局面。（YinYang@iStockphoto）

【明報專訊】疫情下不少企業都無奈要裁減人手，令打工仔人人自危。當中以「三高」為高危一族，包括年資高、人工高、職位高。

職場版找來3名企業教練，他們不約而同認為，不論自己是否被裁，管理層都應趁這次「中年危機」自我反思；即使被裁，亦切忌急於求職。香港國際專業教練協會會長衛立佳直言：「反正都要洗牌，不如先砌好副牌！」

過往不少管理層遇上工作困難、仕途樽頸，都會向企業教練（coach）求助。企業教練主要透過聆聽客戶情况，再客觀提問，引導客戶找出問題癥結，突破盲點，助他們開展事業的新一章。疫情下全球經濟停擺，不少企業危在旦夕，連大機構也不能倖免，當中尤以中高管階層，最易成為被裁一族。

企業教練祝嘉榮（Kevin）、香港國際專業教練協會會長衛立佳（Nicholas）及外務副會長趙善智（Stanley）均嘆道，香港人營營役役，自離開學校走入職場後，鮮有停下來審視自己的人生。3人均曾任企業高管多年，步入中年後始反思人生下半場的真義，決定尋找新起點，中年轉跑道擔任企業教練，憑藉過去的豐富管理經驗，協助管理層找出問題核心，在事業上更上一層樓。

他們認為，即使不幸被裁，也先別怨天尤人，大聲呼喊：Why me？也不要忙不迭盲目求職。既然被裁已成事實，他們建議趁機自我反思（self reflection），問問自己——我追求的是什麼？Kevin直言：「如果我今天被裁了，第一件要做的事，不是搵工，而是想清楚你追求的是什麼。不要想為什麼被裁，這已是事實來的。你要明白自己，才可以計劃下一步，接下來的5年、10年我應該做什麼呢。」他強調任何轉變，都是自我發現的最好機會，重新審視人生，轉機可能在不遠處。Nicholas則表示重新審視一下自己的強弱項，想清楚自己的去路，總比盲目搵工好得多。

聚焦自身優勢 不宜執迷回本行

在重新求職過程中，Nicholas表示被裁者可能會出現心理學所謂的「不合理信念」（irrational beliefs），最典型例子是執迷重回本行，「其實你的人脈、管理技巧、見識，不同行業的公司也會需要」。他建議中年轉職，不宜妄自菲薄，對自己失去信心。

Kevin重申：「如果你覺得自己很老的話，面試官都會感受到你的負能量。」他寄語求職者，聚焦擁有的自身優勢，不要只看自己的短處，「例如常常有人問我，任職機場地勤的人怎去找工作，其實地勤的語言能力一定比許多大公司的前台好」。

Stanley曾有一個50多歲的客戶，失業後放不下自尊，害怕別人的目光，甚至斷絕社交活動。他試過不出家門半年，因覺得親朋戚友，甚至家傭都把他看扁。Nicholas認為，求職需要大量精力，而身心健康與面試表現相輔相成，「如果終日宅在家，你的能量會很低。睡得足、身體健康、保持社交，正能量也會多些」。

勿以「受害者」心態見工

訂立目標，身心就緒，始開始求職。Kevin曾任酒店集團總經理逾25年，曾跟無數求職者面試。他強調，求職者如帶着「受害者」的心態來見工，面試官一定感受得到，「公司怎會付錢買一個負能量的人？如果你帶着受害者的心態入新公司，覺得自己好慘、別人總是有負於你，你帶領的團隊亦會感受到。如果你應徵管理層，記得面試官的經驗和你不相伯仲，不要低估對方」。他續說：「試回想你畢業後第一份工作，沒有技術、經驗，為何會請你？因為你陽光、正面，對方覺得你是上進的人。」

他又提醒，切勿介意告知面試官自己被裁的狀况，「因為無得呃。如果你坦白交代，代表你已接受了這個事實，準備好向前行。你只是際遇不好，和你的能力沒關係。如果遮遮掩掩，對方反而覺得奇怪」。

裁員事實 毋須掩飾

疫情陰霾下，經濟復蘇遙遙無期，大中小企業都難保不會像國泰一樣「手起刀落」。管理層眼見一波一波的裁員潮殺到，擔心有天亦會地位不保。Nicholas認為，有危機感是好事，亦是自我反思的機會，說不定可找到新天地，「若深思後仍覺得現職就是自己所追求的，當然沒問題，但分別是你要有自我覺察」。

Stanley曾任多個大型企業的管理層，他認為所有在位者都應居安思危。「你咁貴，但你對公司的貢獻又是否同等呢？」他表示，今天許多企業行政總裁都年輕化，大多40歲出頭，「經驗可能無50歲的多，但思維前瞻些，人工亦更低」。他提醒，許多高層升到高位就會自滿，覺得毋須改變，但今天營商環境競爭大，要多想怎樣幫公司與時並進。

不過Kevin持相反意見，認為管理層應專心做好眼前工作。「公司裁員與否都不是自己可控制的事，太憂心以致心神恍惚，反而影響工作表現，增加被裁風險。擔心太多都無用。」

文：歐慧兒

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編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪

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