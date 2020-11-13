失業後，如何部署下一步？

【明報專訊】疫下旅遊及酒店業乃重災區，不少管理層因此被裁。企業教練Kevin分享他最近的一個客戶案例，「當事人很憤怒，不明白為何發生在他身上，邊說邊哭」。Kevin解釋，管理層習慣了無風無浪，被裁對他來說是嚴重創傷。即使在職場上如何精於計劃，失業後大多不知如何部署下一步。「我問他以前出席酒會時，怎樣介紹自己？他說講我名字、公司、職位，現在只有我的名字。我問『你的名字有什麼問題』，他說『無問題』，然後我反問他『但你現在好像沒了公司與職位，就連自己也沒有了』？」。

肯定一己技能 重拾自信

Kevin建議他寫下以往每天要處理的工作，重新肯定自己的工作能力，「我說既然你有這些技能，為何覺得不會有公司聘用你呢？他慢慢才重拾自信，知道下一步該怎樣走，就是整理履歷，找工作」。

●問自己

與其長嗟短嘆，企業教練Stanley提出具體行動計劃，一旦被裁員，當事人可自問：

1. 容許自己「頹」多久？

2. 有無財政壓力、家庭壓力，失業狀况可維持多久？

3. 怎樣定義「重新振作」，是重回社交圈子、求職，抑或是進修？

4. 容許自己有多少時間求職，如果期限內找不到新工作，下一步應怎部署？