【明報專訊】新進樂隊De Tesla,用音樂回應社會,以社區故事入題,例如地區特色、口述歷史等,做在地的音樂和影像創作,為觀眾呈現社區的新舊變化。今次的佐敦專場,就會講述1894年鼠疫導致佐敦道街頭戲被禁,以及1922年會址位於佐敦道的香港海員工會促成了大罷工事件,對照2020年當下的香港。

●De Tesla Own it!Now or Never Concert

日期:11月15日

地點:佐敦廟街239號八福匯1樓

票價:$100

查詢:6207 9655

購票:www.art-mate.net/doc/57856

文:胡筱雯