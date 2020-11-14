萬能高速煲調壓 幫食材「按摩」入味

火力十足——內置IH磁應加熱技術，火力都算平均，在收汁模式下火力更強勁，只需數分鐘即將原本蓋過肉面的汁收乾。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情關係，近一年多了新手入廚，能夠簡化烹調過程的煮食器材都備受追捧，最佳例子首推氣炸鍋。但用得多氣炸鍋，又開始心癢癢想試其他新產品。最近便有生產商推出智能高速煲，它除了像壓力煲一般可以燜和煮，又具煎、炒等功能，一煲多用，令你更容易製作出美味佳餚。

壓力煲能縮短煮食時間兼節省能源，加上功能多多，可燜可煮，可煲湯可煮飯，深得一家之「煮」歡心。近年，部分壓力煲更加入煎、炒功能，今次介紹的Tefal養生智能高速煲（型號CY638D）便是其中之一。為了方便用家採用不同的烹調方式，跟機分別設有易潔塗層內鍋及不鏽鋼內鍋，前者可煮飯和煲粥，後者則可用於炒菜、煎肉、煲湯及燜燉等。

兼備煎炒功能 毋須另外開鑊

壓力煲加入煎炒功能，有什麼好處？由於部分菜式的煮法需要先翻炒食材才放入壓力煲，一般做法要另開爐頭，用煎鑊處理；但具有煎炒功能的壓力煲，可省卻另開爐頭的周章，直接在煲內翻炒食材，之後蓋上煲蓋便可開始烹煮。有用家或許擔心壓力煲「鑊氣」不夠，但記者實際試用下，其火力與一般家用電磁爐相若，配合IH磁應加熱技術，鍋內火力比一般的電磁爐分佈得更平均。

Tefal養生智能高速煲雖具備煎炒功能，但說到底，燜、燉、焗才是它的「主菜」。機內共設有22項預設的烹調模式，當中更設有蒸及鮑魚模式，十分多元化。而為了更便利操作，機面的烹調模式分成左右兩行，左方為開蓋烹調模式，例如煎、炒、收汁等，右方則為闔蓋烹調模式，例如燜牛肉、豬肉等，操作不算複雜。

一般壓力煲在長時間加壓下，由於處於高壓靜止狀態，很多時食材雖然軟腍但未完全入味。為了解決問題，廠方在智能高速煲內加入了「食物按摩」功能，聲稱能因應不同的食材，自動調節煲內壓力，更容易將調味逼入食材之中。記者在實際使用燜煮功能時，機體的確不時放氣，調節煲內壓力。

一按快速減壓 方便添加食材

由於不同食材的烹調時間也不同，燜煮中途放入食材是常有的事。一般壓力煲在打開煲蓋時都必須先停止加熱再放氣減壓，較費時失事；Tefal養生智能高速煲則設有中途加食材功能，用家只要按一下機面的按鍵，便可快速減壓但維持加熱，之後便可開蓋放入食材。值得一提的是，在預設模式中設有低溫慢煮及高溫慢煮兩個模式，前者提供70℃、2至12小時的烹調，後者則提供90℃、2至12小時的烹調。想用慢煮製作嫩滑多汁的無油雞胸肉，它也做得到。

■規格

加熱方式：IH電磁

功率：1300W

容量：5L

售價：$2788

查詢：2395 3331

文：勞耀全

編輯：王翠麗

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