藝遊銅鑼灣舊樓 修復隔離孤獨感

The Show Must Go On——白沙道舊式公寓以外,部分展品在希慎廣場展出。其中The Show Must Go On代表展覽誕生的時刻,這句話從藝術家Adam Neate與策展人的電郵中摘取,在疫情下城市封鎖,以及旅遊限制下,未來充滿不確定,但大家仍然為展覽準備。(張曉冬攝)