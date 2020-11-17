藝遊銅鑼灣舊樓 修復隔離孤獨感

反思文明倒退——黃國才的實驗電影The Quarantine是對文明倒退的反思，電影中一個被困島上的人渴望找到朋友，遇到岸上擱淺的魚，最後化身成魚人，經歷一趟超現實的旅程。（張曉冬攝、大會提供）

雕刻「勞工梘」——香港藝術家Go Hung以「勞工梘」雕刻成建於1850年代的維多利亞時期倫敦磚屋和1950年代香港舊式公寓的門把手，回應疫情及倫敦的展覽。下圖為倫敦磚屋門把手雕塑。（張曉冬攝、大會提供）

歇息空間——Rocking in Mini Zen Garden是個佔據洗手間的混合媒體藝術裝置，藝術家林嵐將作品想像成人類在疫情期間和清潔時的歇息空間。（張曉冬攝）

孤立處境——Isaac Cordal關注人與城市環境的主題，他的人像水泥雕塑恰如其分地表現出社交距離期間的隔絕孤立處境，以及諷刺在疫情下人類對科技應用的依賴。（張曉冬攝）

《無聲作戰》——德國當代藝術家雙人組合Herakut的裝置藝術《無聲作戰》以紙板製成，創作出各種角色，以虛構遊戲世界修復隔離的孤獨感覺。藝術家想表達的是：在這個時代，我們作為人類，在身體上相隔遙遠，但在面對疫情時卻都有着相近的感覺。（張曉冬攝）

The Show Must Go On——白沙道舊式公寓以外，部分展品在希慎廣場展出。其中The Show Must Go On代表展覽誕生的時刻，這句話從藝術家Adam Neate與策展人的電郵中摘取，在疫情下城市封鎖，以及旅遊限制下，未來充滿不確定，但大家仍然為展覽準備。（張曉冬攝）

【明報專訊】疫情下，每個人也受到物理層面的隔離。除了城市與城市之間的封關，人與人之間也多了層口罩，避免不必要的身體接觸。早前在倫敦舉行的disCONNECT展覽，不同國家的藝術家隔空在維多利亞時代磚屋展出與疫情相關的創作，展覽最近移師銅鑼灣鬧市一幢戰後公寓，讓大家思考疫情中的連繫、歸屬感、隔離，以及新科技等議題。

不少發展商近年積極參與地區文化藝術活動。利園協會最近便和希慎興業、HKWalls及Schoeni Projects共同舉辦disCONNECT HK展覽，是倫敦disCONNECT LDN展覽的延伸。倫敦一站請來7個國家共10名藝術家，在倫敦西南一所1850年代興建的維多利亞時代磚屋作場地特定創作。

disCONNECT HK除了帶來倫敦展覽的作品，亦與4名香港藝術家延續旅程，將陣地轉至銅鑼灣白沙道，進駐建於1950年代的舊式建築的其中3層，另外亦有部分作品於銅鑼灣希慎廣場9樓Urban Sky展出，以藝術及科技與觀眾互動。

選址銅鑼灣利園山一帶，其實富有鮮為人知的文化背景和藝術淵源。早於1920年代，利園山主人利希慎將利園山的二班行借出，並改建成「北山詩社」，方便莫鶴鳴、蔡哲夫為首的香港文人雅集。北山詩社更成為當時開埠近百年來香港最大型詩社。詩社初名為「愚公簃」，引用《列子．湯問篇》北山愚公移山的故事，寓意利希慎移山建房的決心。之後利氏家族開發利園山，其中一條新闢的路以明朝學者及詩人陳白沙命名，即現時銅鑼灣的「白沙道」，亦是今次展覽舊樓所在之處。1970年代，位於希慎道的利園酒店亦大力支持新晉的本土及內地藝術家，在酒店引入及展出他們的作品，時至今日協會亦延續將藝術文化帶入社區。

倫敦展覽延伸 探索防疫與科技問題

利園協會董事董彥鈞表示，2020年突如其來的全球疫情讓人與人之間變得疏離。利園區在1920年代由利氏家族開發，在過去一個世紀經歷香港的起起跌跌和風雨。疫情期間，舉辦藝術文化活動，正有助於重新連繫社區。disCONNECT展覽靈感源自新冠病毒疫情，並探索疫情中的連繫、歸屬感、隔離，以及新科技等議題。由籌備過程到實際展出，整個展覽計劃也在回應全球隔離、防疫與限制，啟發大家在疫下反思心理及科技等問題。

倫敦一站從展覽所在的維多利亞時代住宅取得靈感，以場地特定作品重塑空間，部分作品更以場內的廢置材料重新創作。展覽中只有4名居住在英國的藝術家能親身到場設置作品，國界封鎖及旅遊限制為其餘6名海外藝術家的創作過程及作品設置帶來挑戰。展覽移師香港後，同樣選址在極具本地特色的舊式建築，並邀請本地藝術家Go Hung、林嵐、黃國才、黃鼎豐，為香港站創作錄像裝置、現場繪畫、混合媒介及雕塑等場地特定作品，回應疫情及倫敦展。

疫境廁所成安樂天堂？

香港藝術家黃鼎豐在銅鑼灣白沙道舊式公寓內製作壁畫。作品以各種形式解構和重新安排不同事物，代表生活中複雜和矛盾的情感，同時帶點超現實和諷刺意味。他認為人們在疫情下更經常在網絡活動，更易感到與世隔絕。社交媒體、視頻聊天室和WhatsApp固然擔起重要角色，但網絡上隨意發布的信息，令真實與虛假的界線愈來愈模糊。香港藝術家林嵐的作品Rocking in Mini Zen Garden，則像是個不合邏輯的笑話，它是一個佔據整個洗手間的混合媒體藝術裝置，她將其想像成人類在疫情期間和清潔時的安樂天堂，為觀眾提供歇息的空間。

實驗電影反思文明倒退

Go Hung利用「勞工梘」雕刻成藝術品，回應新冠病毒疫情及disCONNECT LDN展覽。他雕刻出展場倫敦磚屋和香港舊式公寓的門把手，鑑於疫情，大家也盡量避免在公眾地方用手觸摸這類物品。黃國才的實驗電影The Quarantine則是對文明倒退的反思，電影中一個被困島上的人渴望找到朋友，遇到岸上擱淺的魚，最後化身成魚人，經歷一趟超現實的旅程。

因為疫情關係，展覽亦打破傳統模式，除了位於銅鑼灣白沙道及希慎廣場的實體展覽場地，主辦單位更加入多媒體科技元素，衝破地域限制，大家亦可在網上參與其直播活動。

■disCONNECT HK

地點：銅鑼灣白沙道16號2至4樓舊式公寓、希慎廣場9樓Urban Sky

日期：即日至11月29日

時間：周三至日，中午12:00至晚上8:00（周一、二休息）

詳情：免費。由於防疫安排，參觀舊式公寓展覽必須於活動網站預約，預約以每小時為1節，每節最多8人

網址：bit.ly/2K7l3S6

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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