10代小改款 追加智能科技 行政房車銷量王 舒適得人心

【明報專訊】大部分人認識平治（Mercedes-Benz）的「三角星」經典標記，第一印象都是從這間德國車廠的房車型號開始，因為多年以來，4門3箱式房車都是它的重點項目，由高級的「老闆車」S-Class，到曾經被視作「入門」房車的C-Class，都吸納到不少用家與車迷。若將重點放在銷量上，那所有平治型號都及不上行政房車E-Class，這款長期熱賣車系最近有小改款（facelift）工程，追加新設備及修飾造型，整體包裝比舊版本更吸引。

文：莊達民

平治E-Class的發展史可追溯至第2次世界大戰結束後推出的3箱式房車180（廠方車型編號為W120），由此確立了該廠行政房車的發展基礎。經歷10代進化後，這系列平治行政房車（包括同系列的旅行車型號）的累積銷量已超過1400萬架，成為該廠歷來最熱賣型號，甚至被譽為heart of the brand。目前發售中的E-Class（W213）於2016年首度亮相，不知不覺已上市超過4年，因此也是時候升級，為這款經典車系「保鮮」。

細節修改增時代感

歐洲車款面世一段日子後（通常3至4年），「未夠期」全面換代，品牌在此時發表中期「小改款」是最合乎成本效益的指定動作，因不用花太多資源改用全新機械設定，只需在外觀及車廂若干細節加入新設計及功能，已可為車系保持新鮮感刺激銷量。中期「小改款」的E-Class在外觀上的修飾算是明顯，車頭泵把的線條較舊版本圓滑，頭燈的造型及LED發光體採用了全新的鋪排，令人一看就知道是新設計；車尾燈的改動相對更明顯，燈組大幅「收身」變長變窄，發光LED也改用「魚骨式」佈局，既提升整體細緻度，也顯得比舊版本更有時代感。

新造型軚環現身

這代E-Class的車廂控制台中央設有4組圓形冷氣出風口，成為標記之一，在「小改款」型號上得以保留，此外透過配搭不同觸感的物料（人造皮革、木紋飾件、高級復合物料等）營造層次感，令車廂繼續散發出平治行政房車一貫做工細膩的高級氣氛。為迎合汽車功能數碼化的潮流，儀表板及車內多媒體系統控制中樞理所當然地沿用兩組LCD闊屏幕（每組闊度為12.3吋），令駕駛者有如操作太空飛船。

不過，對於平治或E-Class的長期擁躉來說，改款後第一個留下深刻印象的是全新設計的軚環，造型比舊版本較具動感。在功能控制鍵上，則加入了觸控式感應系統（舊款採用傳統按鍵式），若果熟習了其操作程序，便可更爽快地調控各項隨車功能。

乘坐感佳 平穩寧靜

「小改款」E-Class在主要的機械佈局上雖然未見有明顯的提升或改動，不過在試車後，不難發現它仍然保留了高級行政房車最吸引人的優點──就是質感極好的乘坐感。與目前新車市場流行的高車身SUV比較，E-Class在行車時的穩定程度明顯高一截，轉彎時，車身的擺動或重心轉移不如SUV般明顯，車內人會覺得乘坐感很平穩舒服。進入車廂的雜聲（例如行車時因車身「破風」前行產生的風噪，以及由車底轉入車廂的胎噪）被大幅抑制，輕微到接近不覺有傳入車廂。在這環節上，平治E-Class的得分有如再高一級的豪華房車。

測試車E 200配備了一副2公升級的直列式4汽缸（直4）渦輪增壓引擎，最大馬力未過200匹大關，嚴格來說，它只是車系中的入門型號（頂級的E 63 AMG，最大馬力達到超級跑車級別的612hp）。不過在香港這彈丸之地，高速公路不算多，「性情溫純」的E 200反而能令駕駛者可以安心駕駛，更何况它的加速其實一點不算慢，由靜止加速至100km/h只需7.5秒，作為一部載客至上的行政房車，它其實已是動感十足了。

●Mercedes-Benz E 200規格

車型：4門5座位房車

引擎：1991c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：197hp/5500-6100rpm

扭力：320Nm/1650-4000rpm

傳動：9前速自動（9G-TRONIC）

驅動：後輪驅動

長闊高：4935×1852×1460mm

軸距：2939mm

車重：1700kg

售價：$579,000起

查詢：2895 7339

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com