同級車款：歐洲行政房車 乘坐質感大激鬥

【明報專訊】雖然購買高級SUV的人愈來愈多，但若果只計坐車的舒適表現，行政房車依然有明顯優勢，尤其是在駛經多彎的道路時，車身較矮、重心較低的行政房車，會令車內人感覺較安心。若你較注重整體乘坐質素，那車廂空間寬敞、行車平穩舒適的行政房車仍然是較佳選擇。

◆車身富動感 寶馬5系

被視為E-Class「宿敵」的寶馬（BMW）5系行政房車，也在今年推出「小改款」，車頭及車尾的線條被修改得更硬朗起角，滲出了明顯的高性能房跑車氣氛，和E-Class比較下，其動感形象似乎較迎合年輕買家。

售價：$559,000起

查詢：3129 9000

◆仍有新鮮感 奧迪A6

跟E-Class、5系一樣來自德國的行政房車還有奧迪（Audi）A6，這一代A6於2018年亮相，仍未屆改款期，新鮮感仍在。在港發售的「入門」版本，配置245匹渦輪增壓引擎及採用4輪驅動系統，故此「起表價」略高。

售價：$699,900起

查詢：2291 0000

◆北歐簡約風 富豪S90

除了德國車款，想買行政房車也可以留意來自瑞典的富豪（Volvo）S90，此車剛好也有中期「小改款」，線條簡約的車身加入較多細節以提升高級感，引擎繼續沿用2公升機器，據悉本港代理將於明年初正式引入新車。

售價：$499,800起

查詢：2927 3388