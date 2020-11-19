機頂無線充電 喇叭仔轟出強勁低音

藍牙喇叭——Beolit 20的外形設計沿用於2012年Cecilie Manz所設計的Beolit 12，而為了滿足多單元的要求，喇叭的重量達2.7kg，並不算輕巧。（品牌提供）

【明報專訊】愛聽歌之人，對音響品質都有一定要求，輕巧的流動裝置也不例外。除了要求低音強勁，高音細緻，「多功能」也是買機的熱門條件。其中，「反向充電」已成為不少流動喇叭的必備功能。而這股「多功能」風潮，最近亦吹到一些高級電子品牌身上，推出具有無線充電功能的流動藍牙喇叭，更設有強勁的低音輸出，也可連接同品牌的喇叭作立體聲播放，吸引力不俗。

今次Bang & Olufsen推出的最新藍牙喇叭Beolit 20，其設計對於一班熱愛音響的用家並不陌生。其實，Beolit這條生產線，早於1939年便開始推出第一件產品，當時主要是生產坐枱式收音機，及後才進化為無線喇叭系列。今次推出的Beolit 20，則是轉為無線喇叭後的第4代產物。如果只看外形，Beolit 20與上一代的Beolit 17極為相似，而這個設計沿用2012年Cecilie Manz所設計的Beolit 12，其中在喇叭上的皮革手挽，更可說是廠方流動喇叭的一大特點。

設USB Type C插槽 供反向充電

雖然Beolit 20的外形與Beolit 17近似，但作為新產品，當然要搞點新意思。現時不少喇叭都具有USB插槽，可反向為其他流動裝置充電。而Beolit 20機身的USB Type C插槽，除了可以充電，也可反向為流動裝置充電。另外，現時不少手機都可以無線充電，因此廠方也在喇叭機頂位置加入5W無線充電功能，雖然充電率不算高，但可作應急之用。

背景聆聽模式 可連續用37小時

作為流動藍牙喇叭，用家當然最關心電量是否充足。根據廠方的數據，Beolit 20在一般情况下能連續使用8小時，看似電量不算高，但其實喇叭還設有背景聆聽模式，當使用這個模式時，會把一些與播放功能無關的功能關上，以達到省電效果，使用時間最長可延至37小時。

全向音效模擬環迴效果

至於音質，其實今次Beolit 20會繼續沿用Beolit 17的音響系統，機身設有1個5.5吋長衝程寬帶低音揚聲器、2個4吋被動式低音揚聲器，配合3個1.5吋全頻揚聲器，能發出77dB低音效果和93dB中頻響度。同時亦支援True360全向音效，能模擬出包圍用家的環迴音響效果。

如果用家的「銀彈」充裕，更可與另一部Beolit 20或Beolit 17連接並輸出立體聲音效，對於追求靚音的用家，安坐家中也能享受高質素聲效。

■規格

單元：5.5吋低音揚聲器、4吋低音揚聲器×2、1.5吋全頻揚聲器×3

頻率範圍：37Hz至20kHz

無線連接：藍牙4.2、3.5mm插槽

體積：約230×189×135mm 重量：約2.7kg

售價：$4288 查詢：2918 0007

文：勞耀全

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com