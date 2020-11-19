高速上網：一「蛋」分享15機玩5G

高速下載——FGHSAX1800在記者會上測速，最高可提供約1000Mbps的下載速度，並可供最多15個裝置連接。（勞耀全攝）

【明報專訊】自今年4月開始，香港正式進入5G網絡時代，一眾網絡電訊商亦已開始積極推出5G月費計劃應市，甚至有部分的5G月費，比4G月費更加抵用，令不少人躍躍欲試。雖然現時市面已有不少廉價5G手機推出，但如果仍未睇中新目標，或許使用支援5G流動熱點裝置（Wi-Fi蛋）更適合。而最近Linksys便推出旗下首款支援5G網絡的Wi-Fi蛋，最多可連接15部裝置及提供網絡，對於用家來說靈活度更高。

這款型號為FGHSAX1800的5G流動熱點裝置，採用Qualcomm Snapdragon X55 5G數據機射頻RF系統，也支援Wi-Fi 6無線制式，提供2.4GHz及5GHz雙頻段，前者最高下載速度為600Mbps，後者則可提供最高1200Mbps的下載速度。使用流動熱點裝置最怕便是電量不足，而此機除了內置4000mAh的電池，同時也支援Quick Charge 3.0功能，就算電量不足也能快速補充電源。不過，由於支援5G網絡，因此機體會較一般同類型產品大及重，體積及重量達140×75×15.5mm和185g，等同帶多部手提電話出街。

售價：$3999

網址：www.linksys.com/hk