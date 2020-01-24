專業收音：自動偵測調音 KOL靚聲做直播

直接調校——為方便KOL在直播時可直接控制聲量，MV7設有輕觸式的收音及輸出聲量調校鍵，也可直接按下停止收音。（勞耀全攝）

多插槽接駁——MV7後方設有XLR插槽（上）及Micro USB插槽（右下），如需經常監測自己聲音的輸出水平，也可利用3.5mm插槽（左下）接駁耳機。（勞耀全攝）

【明報專訊】近年網絡風轉盛，不少人都加入KOL行列，由清談時事到產品開箱試用，比比皆是，更有不少明星轉型為KOL。不過，看他們拍攝的影片，都會發現當中不少存在聲量時大時細、雜聲過多的問題。最近便有生產商看中這點，推出專為拍片或直播而設的收音咪，加入自動偵測調音功能，無論是講者動作再大，聲量時大時細，都能自動調節輸出，令影片的音質變得平穩。

減雜聲 人聲不會時大時細

對於不少有經驗的KOL，相信對Shure這個品牌的收音咪不會感到陌生，在數年前推出、專門針對人聲而設的專業收音咪SM7B，更加是不少錄音室常見裝備之一，其錄音能力更受不少專業音樂人所推崇。不過，SM7B始終是面向專業用家而設計，對於一些裝備較少的KOL，未必能運用自如，因此最近廠方推出簡化版的MV7，以更加簡單的安裝及操控，滿足一眾KOL的要求。

一般要令錄音音質較好，都會使用調音台來控制不同音頻頻段的輸出量，以減低背景雜音及提升人聲效果，但一般KOL未必會有這些裝備，因此MV7便在收音咪內加入自動模式，能即時自動調校收音咪的輸入量，維持輸出的音量保持相若水平，令影片中的人聲不會時大時細，也能減低背景雜聲入咪的影響。

配合軟件 3聲調任調校

另外，今次MV7亦設有Micro USB插槽，配合專用的Shure MOTIV軟件，便可調校聲調，包括深沉、自然或明亮3種，想如藝人鄭子誠的磁性聲音做直播也不是夢！軟件亦支援近距離使用及遠距離使用兩個選項，用家可根據自己的使用環境選擇。

為了令到收音咪更加「百搭」，MV7除了設有Micro USB插槽，也設有專業的XLR插槽，XLR插槽主要是方便用家連接至傳統的專業錄音系統，兩者除了可獨立使用，更可同時使用，令用家錄音時更加靈活。而MV7除了支援macOS及Windows，也可支援部分指定的Android及iOS裝置，就算在戶外流動拍攝，亦能大派用場。

售價：$2418

查詢：3106 3338