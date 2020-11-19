集多種才華於一身 林洛鍶疫境「編織」希望

【明報專訊】認識林洛鍶（Yammi）是因為她的法式編織掛飾，翻查她的事業發展，才知道她曾於北京接受專業舞蹈訓練而成為舞蹈導師，參加過《香港小姐》，曾拍攝廣告和參演杜琪峯的電影。人靚不一定要靠樣搵食，雖然Yammi現時仍會參與模特兒工作，但她更專注於手作事業。

1. 你如何定義自己？

容易滿足但又不安於現狀，想有突破但又怕改變的雙重性格麻煩人。

2. 有什麼人或事對你人生有最大啟發，從而帶你走到今天？

宗教，教我有堅持和堅定的信念，以及對每個人和事都心存善念。

3. 你嚮往的生活是什麼？

一個簡潔的家，有狗和貓陪伴，想去多些能感受大自然的旅行，想去全世界的迪士尼，因為我很喜歡Beauty and the Beast。

4. 曾於北京舞蹈學院接受專業訓練，覺得跳舞對你的模特兒、演員工作有什麼幫助？

跳舞令我有自信，演員很多時都需要肢體動作，我亦會比較協調和自如。有時候廣告需要舞蹈動作，我都可以輕易完成。

5. 你的手作天分高，會做繩結飾物及蠟燭，還開設網店和workshop。究竟手作帶給你什麼樂趣？還會繼續學習其他手作嗎？

做手作時可以放空，專注完成作品，將現實生活的煩惱暫時放低，看到完成品會有很大滿足感。我亦很喜歡做小禮物送給朋友，之後想做一些慈善手作，例如織彩虹給兒童醫院的病童，希望為他們打氣，能早日戰勝病魔。如果有時間都會想接觸其他手作，我很愛學習和研究新事物，但最近打理編織網店很忙。

6. 與被認為是男神的Jeffery（黎學勤）拍拖有什麼感受？會否因此而特別注重自己的穿衣美容保養等？

最初拍拖時還未有人認識他，然後慢慢多人認識，在街上開始多人叫他「trivago哥哥」，意識到他開始成為公眾人物，能和他一起面對和經歷，感覺很奇妙。我亦會比以前更加注重儀容，保養護膚都比之前勤力，但現在每天戴口罩又開始變懶。

7. 你的Instagram裏常與男友甜蜜放閃，想問問關於情侶之間的穿衣心得，會否要對方遷就你的穿衣風格以達到「好襯」的效果？

初初拍拖時我們經常會在沒討論之下「襯咗」，好像心有靈犀，現在通常是我打扮好自己後，他會叫我幫他襯一套跟我感覺相近的衣服，但我接受不了一式一樣的情侶裝，當然工作需要就除外。

8. 你有沒有特定的時裝必備單品或特別個人喜好？

我沒有太追隨潮流，個人比較喜愛長衫長裙，有點空靈感。

9. 你認為什麼是美？

我認為美是有自信、耐看，讓人有舒服純粹的感覺，不需要太驚艷。

10. 香港的政治/社會運動及疫情對你有什麼影響？或對此有什麼體會？

影響當然大，很多拍攝也延期或取消。跳舞課大多暫停，如停太長時間，學生的舞蹈技巧會有很大退步，我自己亦會因疏於練習而退步。

這段期間沒有多姿多采的生活，可以給自己休息和放空，多點思考之後的路應該怎樣走，也多了時間陪寵物。我亦會趁這段時間增值自己，今年開了法式編織的網店，總算在這段難捱的時間有點得着。

■林洛鍶 Yammi Lam

舞蹈導師、演員及模特兒，最近更成為法式編織（macrame）的手作人，集多重身分與才華於一身。

文：溫兆明

髮型：Nelson@HAiR

服裝：Lapeewee

編輯：梁小玲

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