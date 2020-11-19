查理斯撐可持續時裝培訓

【明報專訊】無論是政府資助的創意產業機構、高級時尚品牌或大型時尚網店，都會不時舉辦比賽、資助計劃等，以扶持和發掘時尚產業新血，卻大多聚焦於設計師，而忽略最根本的工藝人員。

最近，The Prince's Foundation，即英國王儲查理斯推廣可持續的基金會，與Yoox Net-a-Porter Group共同發布了一個可持續的男女裝系列，分別由意大利及英國的The Modern Artisan培訓項目的學員設計和製作。該項目旨在加強紡織技術的培訓工作，協助英國及意大利的新一代工匠汲取專業技術，從而增強自信，在奢華時裝行業中發揮所長，製作品質上乘的服飾。

The Modern Artisan系列包括10款女裝及8款男裝單品，靈感源自達芬奇（Leonardo da Vinci）在藝術與科學融合的精神，設計都是具現代感的優雅經典服飾，造工細節講究；它同時亦屬Net-a-Porter的Net Sustain系列，即產品必須至少達到品牌定下的8大環保意識的其中一項，例如講究布料來源、製作方式、減少污染等。系列已於Yoox Net-a-Porter旗下4間網店：Net-a-Porter、Mr Porter、Yoox及The Outnet有售。

查詢：Net-a-Porter www.net-a-porter.com

文：溫兆明