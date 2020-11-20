一解電影節發燒友戲癮 費里尼經典 重現大銀幕

【明報專訊】意大利藝術電影導演費里尼，是一代香港電影人的啟蒙宗師，包括曾任職嘉禾電影海外發行部、現任香港國際電影節協會總監利雅博，疫情下國際電影節被迫停辦，挑戰可謂史無前例，幸而在今年餘下兩個月，戲迷仍可把握機會在大銀幕上觀看費里尼作品，重溫經典。

文：胡筱雯

由今年3月延至8月，多年來都不曾停辦的香港國際電影節（HKIFF）還是不敵疫情而要取消，只能在特備節目CineFest跟觀眾見面，在2020年最後兩個月，迎來電影節發燒友（Cine Fan）「百年費里尼」節目，花了4、5年時間，與Italian Cultural Institute in Hong Kong共同籌劃。在這位意大利電影大師的100周年誕辰，香港國際電影節協會把他所有的電影作品帶來香港，還有幕後工作照、劇照、電影海報及手繪畫作等。

國際電影節 吸引外國策展人來港

費里尼（Federico Fellini）以其藝術電影著稱，曾獲4次奧斯卡金像獎最佳外語片獎，並於1993年獲得奧斯卡終身成就獎，同年病逝。影迷一定聽過《大路》（La Strada，1954），這是他贏得奧斯卡最佳外語片獎的第一部作品，是新寫實主義中混入超現實的想像。要談費里尼電影，必須由第二次世界大戰開始說起，香港國際電影節協會總監利雅博分享，意大利興起了新寫實主義（Italian Neorealism）的電影運動。二戰後意大利電影百花齊放，其實受惠於法西斯政權的統治，在墨索里尼統治意大利的20幾年，他希望在意大利建立強大的電影工業，費里尼最初也是做法西斯宣傳片的編劇工作。而意大利的第一個國際電影節威尼斯影展（Venice Film Festival）也是在這個政權下成立。

香港國際電影節於1977年由港英政府的市政局成立，當時電影節電影都在香港大會堂放映，利雅博憶述，「當年如果你要看這些冷門一點的電影，其實不是太多機會的」。他說如果觀察最初5屆電影節節目的組成，「除了把外國電影帶入來之外，它當年還有一個很重要的任務，就是把香港電影推出去」。原來1970年代，一些外國的商業影院會有李小龍和成龍的電影，但一些出色導演的電影未為人知曉，當年其中一套在電影節首映的作品，就是胡金銓的《空山靈雨》，「香港國際電影節初期，有很多外國的策展人來到香港，可以看到很多他們在外國看不到的華語電影……在大會堂地下有個喝咖啡和喝茶的地方，你會碰到很多外國的策展人、外國影展、康城影展的人等」。此外，利雅博對那時的香港國際電影節還有一個有趣的觀察，「當年內地來香港的人很多，只是來看電影，可能是做電影的……很多電影在大陸看不到」。他憶述有一名國語很流利的澳洲朋友，會帶一團來自內地的觀眾到香港國際電影節看戲。利雅博當時是什麼角色？「一個電影觀眾囉！」

《八部半》如夢似真 《想當年》踏實溫馨

二戰後期，意大利導演拍的是「品質電影」，是法西斯政權的政治宣傳片；二戰結束後，意大利導演紛紛轉投新寫實主義的道路。當時的電影，會以逼真的寫實方式去發掘和呈現意大利的各種社會問題。羅塞里尼（Roberto Rossellini）拍下著名的戰爭三部曲，其中一部，1945年的《不設防城市》，費里尼參與了編劇工作，並以戰敗國人的身分，入圍奧斯卡的最佳編劇獎。羅塞里尼電影中新寫實主義的特色，總是用實景且讓當地人參演，因此更能表現人民受政治環境壓迫的困境。其後，費里尼開始執起導筒創作自己的電影作品。

利雅博看過第一套費里尼的電影，是1963年的《八部半》（8 1/2），「他的電影也是我個人成長的一部分」，當時就讀中學的他是看不明白這套電影的，但令他感到非常好奇，會想追看這名導演的作品。《八部半》其實是費里尼在寫自己的創作生涯，那時候他已經拍攝了7部半電影，他恐怕自己江郎才盡，拍出這一部半虛半實，由創作樽頸到婚姻危機，講逃亡與夢幻避難所的戲碼，中學生自然看不明白。利雅博印象最深刻的，是1973年的《想當年》（Amarcord），他在倫敦看戲，非常感動，是費里尼講戰時家鄉的故事，很多片段，很多回憶，小時候見過的人事是很踏實，平凡生活，家庭相處點滴，有種溫馨的感覺。費里尼的電影總是如夢似真，敢於自我揭露，而且不落俗套。

1979年，利雅博正式加入嘉禾電影，也是香港電影輝煌的日子，正值新浪潮時期，有從外國讀書回流的徐克、許鞍華導演，同時電視行業發展蓬勃，由電視台進入電影圈的人很多。利雅博入行之前，其實是一名記者，但一直以來，也算有半個人在影圈，因為父親也是電影人，他早在英國讀書時已到電影公司實習，之後嘉禾電影的外國部門需要人才，就有人推薦他入行，負責海外發行。他回想當年的嘉禾電影公司設計成熟，是現在香港和內地電影公司不能媲美，「當時在倫敦有辦事處，羅省有辦事處……鄒生（鄒文懷）會在外國招聘國際發行方面很有經驗的人才」。所以當時嘉禾電影是一個國際化的公司，用國際發行的規矩去做事，而且也會投資外語片，進軍外國市場，例如1981年的《炮彈飛車》，拍攝上會用上美國演員，他亦曾到康城電影節買賣電影，這些都是難忘的回憶。

從香港動作片看港片興衰

於利雅博而言，香港電影是一個以出口為主（export-minded）的電影行業︰「香港市場的size有限，純靠這個地區，要有錢賺，其實不容易，你見到由1960年代開始，1970年代也是，香港電影一路下來，會考慮到周邊電影市場需要的是什麼，所以你見到1970、80年代拍的戲，會考慮到台灣的市場、星馬的市場，所以好多elements，演員配搭，會考慮到其他市場需要什麼。」在王家衛的藝術電影出現之前，香港電影以功夫片、喜劇電影、警匪片為主，只有香港才拍得到，在拉丁裔的市場相當受歡迎，但慢慢外國愈來愈多這類型電影，「我最記得那時候《22世紀殺人網絡》的電影剛剛出來，我們一班行家一起去看都覺得，咦，連外國人也（拍到這樣的電影），當然你會看到他們很多（動作）是由袁和平導演幫他們做很多武術和動作設計，但會發現外國開始拍得出來」。香港人「搏命」拍攝的競爭優勢慢慢失落了，加上外國電影的特技發展一日千里，開始出產比香港更好的動作片，而且內地市場逐漸開放，香港電影的重心也搬回亞洲。

利雅博想起，1980年代，內地導演陳凱歌的《黃土地》在香港作首個境外放映，香港國際電影節也是中國第五代導演走出國際的機會，也是一個重要的電影文化交流平台，直到今天也是，為觀眾帶來在商業院線不會看到的電影。他上星期再看費里尼的電影，想起上一次在戲院看《想當年》已經是40多年前的事，時間過得很快。談到近年的香港電影，「你會看到，是向本土內銷多一點，特別是最近這幾年很多新導演，他們拍的戲都是用香港角度、香港題材，如果跟以前比較，難一些出去，因為其他地區對這些題材的共鳴感不太多」。時移世易，不同世代電影的際遇不再一樣，但經典的畫面依然刻在觀眾心中。

●「費里尼幻夢嘉年華」展覽

日期︰11月27日至12月13日

地點︰PMQ元創方（中環鴨巴甸街35號）

費里尼電影全展

日期︰即日至12月27日

購票︰城市電腦售票網

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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