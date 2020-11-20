沙發薯：回憶香港的滋味

【明報專訊】香港這個美食天堂，孕育出不少頂級食肆，也寵壞不少嘴刁的香港人。提到哪間酒店的下午茶最好吃，哪間Cafe的咖啡最香濃，不少男女老幼都會「食家」上身，品評得頭頭是道。但如果再問他們最愛或者最有印象的食物，答案往往都不是米芝蓮料理或者人氣店舖的打卡美食，卻可能是「屋企樓下茶餐廳的凍奶茶」，或是「兒時家人買西餅回家，大家總會搶着吃的黃梅蛋糕」。這些食物令人難忘，不止因為它們的滋味，也滲雜着主人翁細嘗食物時的回憶和感情。

香港電台新節目《港食力》的片段最近被網民廣傳，背後原因亦關乎回憶之味。片段的主角是一個即將移民外國的家庭，攝製隊追訪他們在港的最後一天。兩夫婦回到經常光顧的舊式小餅店，買了幾個小兒子最喜歡吃的港式蛋撻。回到家後，母親問兒子到了外國後會否掛念蛋撻的味道，童言無忌的小兒子說，如果想吃就乘飛機回香港吃，令一家人哭笑不得。片段亦拍攝這一家人在香港的最後晚餐。因為要趕飛機，男「煮」人匆匆下廚製作簡單的餸菜，不但餵飽家人，更重要的是以晚餐向留在香港的老母親聊表孝心。窺看幾個關於移民外國的facebook專頁，不少網民都對這片段甚有共鳴，有人更看得落淚。蛋撻、港式家常菜不只是我們舌頭嘗到的味道，也是我們對於香港人身分認同的一部分。

吃到家的滋味 用舌頭留住美好

為此，不少遊子竭力用各種方法留住熟悉的滋味。筆者記得十多年前旅居英國時，雖然習慣當地的食物，但每當想家的時候，就會不惜以高於香港茶餐廳幾倍的價錢，到唐人街吃一個不太地道的港式茶餐廳常餐，這或許就是comfort food的意義吧？現在那間茶餐廳已結業了，移居英倫的港人要吃沙嗲牛肉麵的話，唯有看着YouTube教學自己落手做。所以，近日在社交平台，總不難發現有人在外地的新居燜牛腩、煮煲仔飯，甚至自製粢飯；也有不少人趕着在香港參加烹飪班，不少工作室開設港式麵包點心或蛋糕裱花課程都經常爆滿，除了因為人們想快快學到一技傍身，或者也希望更容易吃到家的滋味。離家的人們，儘管對這個愈發崩壞的城市失望，但故鄉的美好，他們仍是要借助味覺好好記住和留傳後代。

《港食力》以食物作為引子，探討時下的社會議題，首集除了關於移民的環節外，亦有介紹焦點食物的背後故事，例如介紹香港白米的歷史，讓觀眾從本土的古早味道，重新認識香港；有環節從近期大熱的新午餐肉，回溯這種罐頭食物的前世今生；也有主持一邊下廚，一邊月旦時事的環節。這節目令我想起港台去年另一個系列《香港故事：思家知味》，以及無綫的《香港原味道》。過往香港有太多無論試食什麼都只是「好有口感」的膚淺飲食節目，但隨着近年本土意識興起，不少人希望追根溯源，這些節目正好補白大家對香港認識的不足，從本地生產或製作的食物，讓我們重新尋找這個城市剩餘的美好。

「誰會珍惜當你還擁有？」人總是臨到失去時，才想抓着那些從來都唾手可得的東西。近來陸續參與或籌備友人的餞行飯局，有些聚餐，有些佳餚，可能只是一期一會。趁還有時間，要好好細嘗和記住這些五味雜陳的滋味，讓這些味道滋養着身體和心靈，也一點一滴化成我們對香港永誌不忘的愛和記憶。

文：梁慧思