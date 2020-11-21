野豬大鬧市區 亂餵累事

救命直紋——初生至3、4個月大的幼豬，身上有明顯的深淺色直紋，一旦遇上敵人，牠們會三五成群靠攏在一起，產生眼花撩亂的效果，敵人或因無法分辨幼豬數量及大小而放棄捕獵，這亦是牠們唯一的保命技能。換句話說，落單的幼豬萬一遇上敵人就會九死一生。（網友Simon Li提供）

磨樹碌地消暑——野豬不時用身軀、屁股磨蹭樹幹或地面，或者在泥漿內打滾，原來並非為了好玩，而是要散熱；磨蹭有助磨走死毛，泥漿打滾則可如防曬霜般阻隔皮膚直接接觸陽光，降低吸熱程度。（香港野豬關注組提供）

入水能游 出水能跑——別看野豬體型龐大，原來是天生的游泳健將！去年有議員提出將全港野豬「流放」孤島，旋即被漁護署專家否決，指出萬一島上食物不足，野豬依然會游水到最近的陸地覓食，早前現身於中環中國銀行總行水池的野豬一家五口，便提供了最佳示範。（網上圖片）

易被捕殺——野豬的繁殖能力雖強，但幼豬的自我保護能力有限，容易被野狗或蟒蛇捕殺，因此存活率不高。（香港野豬關注組提供）

【明報專訊】早前當局宣布放寬防疫措施，重開部分公眾泳池，不但得到泳客讚好，想不到連深居簡出的野豬媽媽，都連忙帶同4隻小豬出中環，在中國銀行總行的水池暢泳一番。

上述雖然得啖笑，但野豬走入人類生活區域的確時有所聞。有人認為牠們「踩過界」，但保育人士認為，野豬跟貓、狗、鴿等同屬社區動物，絕對可以跟人類和諧共存，只是普羅大眾認知不足，要多了解牠們的生活習慣，才能消除誤會。

野豬，拉丁學名Sus scrofa，哺乳類偶蹄目豬科，是香港體型最大的陸棲原生哺乳類動物（註：黃牛和水牛都不是本港原生物種），廣泛遍佈於全港的山野叢林。由於行蹤隱秘且活動範圍廣闊，統計實際數量有一定難度。漁農自然護理署自去年開始，透過安裝於郊野公園的紅外線自動相機收集數據，希望能準確地估算全港野豬數目。

年產十多豬B 存活率約兩成

經常有行山人士拍攝到大野豬帶着幾隻小野豬的溫馨畫面，這跟牠們多產的生育習性有關。原來野豬1歲開始便具備生殖能力，加上香港氣候溫和，母豬1年能夠生產3胎，每胎更可誕下4至6隻幼豬。雖然繁殖能力驚人，但民間保育團體香港野豬關注組發起人黃豪賢（Roni）表示，幼豬存活率大概只有二至四成，「在自然界食物鏈中，幼豬是野狗和蟒蛇的食物，由於自衛能力欠奉，因此很容易被捕殺；而香港因土地問題而導致野豬棲息地與人類居所重疊，亦增加了幼豬的意外死亡風險，郊野公園旁的馬路邊，不時會發現被車撞倒的幼豬屍體」。

九成食物來自植物 獠牙挖泥專用

若有幸存活下來，雄性野豬會在1歲左右離群自立，雌豬則留在母豬附近生活。由於成年野豬體重可達150公斤，雄性更會長出獠牙，難免讓人聯想到兇猛的肉食動物，但漁護署濕地及動物護理主任陳寶琳提醒，大家切勿以貌取豬，「其實野豬的食物超過九成來自植物，種子、果實、葉、莖、幼芽、球莖、塊莖及根都是牠們的主食，即使食肉，也只會選擇蚯蚓和蝸牛等小型無脊椎動物，獠牙亦只是牠們翻土挖掘的工具而並非武器；加上野豬本性怕人，除非受到驅趕或挑釁，否則不會主動攻擊」。

既然本性怕人，為何近年經常有行山人士偶遇野豬，甚至在市區發現野豬的蹤影？這就要從野豬極強的適應能力說起，只要有穩定的食物來源，任何環境都可以成為牠們的家。而很多人看到野豬翻倒郊野公園的垃圾桶，都會出於同情加以餵飼。其實，這樣很容易令野豬變得依賴，誤以為跟隨人類就能得到食物，久而久之形成惡成循環。因此，2名受訪者都再三強調，真正善待野豬的方法是停止餵飼，並且妥善處理垃圾，最好把郊野的垃圾都帶走，讓野豬重拾自給自足的覓食本能。

文：吳倩瑩

編輯：王翠麗

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