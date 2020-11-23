養生帖：練安神功 放鬆助眠

【明報專訊】不斷出現新型冠狀病毒肺炎確診個案，讓政府一直不敢放寬限聚令。許多大家庭的生日聚餐或朋友的聯誼會都難以實行，導致許多人不開心。當然，不開心的表現有多方面，例如悶悶不樂、心煩意亂、思想難以集中、工作效率下降、記憶力減退、學習效率降低、不知為何總是想哭，以及睡眠欠佳，如難以入睡或易醒、噩夢不斷等。之前我曾介紹過紓緩不開心的練功方法，誠心地堅持練習，可解決心中不快。今次介紹一招練功方法，可改善因為不開心而導致的睡眠欠佳。在練習時盡量緩慢、柔和、放鬆地做：

動作要求：

坐式，含胸拔背，雙腳分開同肩寬，雙手放在兩大腿上，全身放鬆

1. 吸氣時，將頭慢慢轉向左側

呼氣時，將頭慢慢轉回正中

2. 吸氣時，將頭慢慢轉向右側

呼氣時，將頭慢慢轉回正中

注意事項：

自然呼吸，鼻吸口呼，每次轉頭以自然為順，不要太勉強。如頸部肌肉很緊，轉動很不靈活，切勿勉強扭轉，要適可而止。每次練習10至15分鐘，或有睡意時慢慢上牀休息，動作幅度不要太大

正能量思考問題

為何需要緩慢、柔和、放鬆地練習？因為若不按要求去做，容易出現頭暈、緊張、呼吸不暢等現象，反而影響睡眠。同時要注意「心病還需心藥醫」，應盡量以正能量思考問題，避免凡事往不開心的方面去想。

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）