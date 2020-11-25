意大利國寶級設計師回顧展 前瞻設計 超越時間考驗

【明報專訊】國寶級意大利設計師Enzo Mari今年在Triennale Milano舉行個人回顧展，但開幕後兩日（10月19日），設計師本人因新冠病毒肺炎併發症逝世。他的第2任妻子兼藝評家Lea Vergine亦在數小時後尾隨撒手人寰，3件事彷彿不遲也不早，為大師一生畫上一個時代的句號。疫情下，名師染疫離世或者難以避免，趁此回顧看似理所當然，但Enzo Mari作為極具前瞻的設計師，其作品放諸今日其實一點也不過時。

有時我們喜歡以「不過時」（timeless）形容設計大師的作品，但很多時我們也沒有深入研究其「不過時」的原因。不少時裝及工業設計師也受到各自的年代文化局限，當我們回顧作品時，會明白為何那是「當年勇」的破格之作，但卻少不免有點老舊的感覺。在回顧時，人們最常用到的形容詞是「經典」，理解到作品背後的年代脈絡，但與「不過時」放諸現代的準則不同。

「Design is Dead」 重設計平等精神

要形容Enzo Mari個人處事風格，沒有比鐵漢柔情這個形容詞更合適。他的硬脾氣跟設計同樣出名。看過不少他的訪問短片，片中的他總是言詞辛辣，與其說是「惡死」其實更似「勞氣」或是憤世（cynical）。但細看他的作品，如為Danese Milano設計的Sedici Animali動物橡木砌圖，又或是與前妻合作的無字繪本La Mela e La Farfalla（蘋果與蝴蝶）。雖然看到這兩個作品深受北歐簡約風格影響，卻遮掩不到他在作品中注入的溫柔，與他深信「設計是政治」的思維相合，是他「不過時」的特點之一。而他與荷蘭建築師Rem Koolhaas的「唇槍舌劍」在設計界也不是新聞，但其實兩人都認同政治與設計息息相關。

不少設計師已淪為為巿場服務的工具，不過近年由香港到全球設計界，好像也有種希望能改善世界的發展走勢，是一種反彈，讓設計界走入新循環。Enzo Mari有句「Design is Dead」的金句，與潮流先知Lidewij Edelkoort的「Fashion is Dead」看似相近，批判現有工業體系。但他指的是設計業連帶的巿場策劃、分銷等成本大大抬高產品的售價，削弱設計民主化，讓人不能以實在的價格買到優質好設計。他着重主義中的平等精神，希望以設計回饋社會，創造一個「生活平等地好」的烏托邦。雖然他曾與各大家俬品牌如Artemide、Poltrona Frau、Magis，或Le Creuset、Alessi等生活品牌合作，但他不少作品均是為兒童而設，在設計界中較為少見。其最具形響力的作品Proposta per un'Autoprogettazione，正能反映出他如何以設計實踐平等生活。

DIY製作手冊 40年前的開放資源

Proposta per un'Autoprogettazione是一個DIY的製作手冊，讓人們能以最簡單的工具及素材如木片及鐵釘，自製生活基本所需的家俬，其精神來到今時今日同樣適用。最受這個概念影響的是Ikea，着重人人能做毋須超卓手藝的特質，讓人能享受手作的樂趣。這手冊亦跟現代open source（開放資源）的意念相通，在1974推出時完全免費，Enzo Mari本身亦歡迎大眾自行更改設計，貼合自身需要。近年難民問題日漸惡化，這本手冊能夠解決難民面對的資源短缺、游牧式生活等問題。現時設計界有由實物走向設計策略的層面，借改變現有社會系統改善生活，DIY手冊可說是「Design as Strategy」的先例之一，其以人為本的精神，讓他的作品及理念放在現代生活亦不過時。

反對着重外形 啓發後起設計師

在Enzo Mari眼中，純粹以外形為基礎的設計最無謂，反對以不同外形、產生新形態的形式主義（Formalism）設計。他認為設計的唯一動機，是帶來不同的生活效果，而非純粹新意的eye candy。他的設計手法，亦啟發不少新一代設計師。當中對直覺（Intuitive）及對可持續發展的理念，在不少荷蘭設計中亦能找到。如他為德國陶瓷品牌KPM設計的花瓶Broken Vase，打碎隔熱用的陶瓷管，將剩下的部分化為花瓶。這個製作方法與Marijn van der Poll為Droog設計、讓人自行將鋼製空心立方體用鐵槌打造成座椅的Do Hit Chair相承。Sedici Animali動物橡木砌圖，利用一刀裁切的方式製作，減少素材流失，是可持續設計的示範作。為Danese Milano設計的Putrella Tray，則直接將工字鐵拗彎成盤，比現代不少升級再造（upcycling）手法更簡單利落。

除了設計外，他的著作同樣前衛，如早於1981年隨同名展覽發表的文章Dov'è L'artigiano（工匠何去何從），便已探討我們今時今日仍在討論的工藝與工業量產關係。不少設計師的心願也是成為經典，但要「不過時」，講求的是設計如何以人為本和超越巿場需要，在於設計師的眼界有多激進（radical）。Enzo Mari長達60多年、作品多達2000多件的設計生涯中，正好體現他的努力和眼界。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：劉家睿

美術：謝偉豪

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