經典匯聚：40年一展 重新演繹Enzo Mari設計

【明報專訊】現於Triennale Milano舉行的Enzo Mari回顧展，由Hans Ulrich Obrist聯同Francesca Giacomelli策展。展覽的獨特之處在於其時效性，因為Enzo Mari在當年捐出作品時，曾註明必須在40年後才可再度展出。

而展覽策展人本身也是一賣點。生於瑞士的Hans Ulrich Obrist是現任Serpentine Galleries總監，曾為意大利設計雜誌Domus撰稿，亦透過這本雜誌與Enzo Mari結為好友。是次展覽便是由Triennale Milano館長Stefano Boeri於2018年直接委託Hans Ulrich Obrist擔任策展人。他最為港人所熟悉的，該是他於2017年將Zaha Hadid：There Should Be No End To Experimentation Exhibition帶到香港。另一名生於意大利的策展人Francesca Giacomelli，則是Enzo Mari Archive的主理人，曾任Enzo Mari第2任妻子Lea Vergine助手，自2007年起效力Enzo Mari的工作室。

摯友助手聯手策展

整個展覽分為兩部份。回顧部份以由Hans Ulrich Obrist當年親手策劃的Enzo Mari. L'arte del design為本，展出合共250件作品，包括海報、Paros花瓶系列、可作扁平包裝的Box chair等，亦有他的19項研究資料。第2個部分則找來11名設計師及藝術家合作，製作多個呼應的在地裝置作品或設計。最搶眼的，是由今年逝世的Nanda Vigo設計的Enzo's Zoo，以光管勾出Sedici Animali動物橡木砌圖的輪廓。泰裔藝術家Rirkrit Tiravanija則以金屬素材演繹Proposta per un'Autoprogettazione。而說到最為潮界注目的作品，該是由Virgil Abloh設計的Modular Hooded Sweatshirt（圖1）。

●Enzo Mari回顧展

展期︰即日至2021年4月8日

詳情︰bit.ly/3lQmT7C