經典匯聚：40年一展 重新演繹Enzo Mari設計

【明報專訊】現於Triennale Milano舉行的Enzo Mari回顧展,由Hans Ulrich Obrist聯同Francesca Giacomelli策展。展覽的獨特之處在於其時效性,因為Enzo Mari在當年捐出作品時,曾註明必須在40年後才可再度展出。

而展覽策展人本身也是一賣點。生於瑞士的Hans Ulrich Obrist是現任Serpentine Galleries總監,曾為意大利設計雜誌Domus撰稿,亦透過這本雜誌與Enzo Mari結為好友。是次展覽便是由Triennale Milano館長Stefano Boeri於2018年直接委託Hans Ulrich Obrist擔任策展人。他最為港人所熟悉的,該是他於2017年將Zaha Hadid:There Should Be No End To Experimentation Exhibition帶到香港。另一名生於意大利的策展人Francesca Giacomelli,則是Enzo Mari Archive的主理人,曾任Enzo Mari第2任妻子Lea Vergine助手,自2007年起效力Enzo Mari的工作室。

摯友助手聯手策展

整個展覽分為兩部份。回顧部份以由Hans Ulrich Obrist當年親手策劃的Enzo Mari. L'arte del design為本,展出合共250件作品,包括海報、Paros花瓶系列、可作扁平包裝的Box chair等,亦有他的19項研究資料。第2個部分則找來11名設計師及藝術家合作,製作多個呼應的在地裝置作品或設計。最搶眼的,是由今年逝世的Nanda Vigo設計的Enzo's Zoo,以光管勾出Sedici Animali動物橡木砌圖的輪廓。泰裔藝術家Rirkrit Tiravanija則以金屬素材演繹Proposta per un'Autoprogettazione。而說到最為潮界注目的作品,該是由Virgil Abloh設計的Modular Hooded Sweatshirt(圖1)。

●Enzo Mari回顧展

展期︰即日至2021年4月8日

詳情︰bit.ly/3lQmT7C