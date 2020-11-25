中國音樂藝術專場 甬鐘百衲琴 共奏古老妙韻

耀州窰青瓷人面塤——年代：宋或更早 尺寸：長7厘米 估價：7萬至10萬港元 特色：塤是中國古老的吹奏樂器，多以骨、土等燒製，前後分別設有3及2個氣孔。此塤或為游牧民族傳訊所用（邦瀚斯提供）

嘉靖癸丑（1553年）趙高子銘王之渙詩崑笛——年代：明嘉靖 尺寸：長72.2厘米 估價：20萬至30萬港元 特色：笛子常見於中國民歌及戲曲，是古老的中國樂器。史前時代多用鳥獸長骨製造，後來發展至以竹或木製作，少有完整傳世。此品笛聲清遠透潤，常見於崑曲演奏，至今仍可完整發音演奏（邦瀚斯提供）

【明報專訊】中國音樂歷史源遠流長，古董樂器也有不少藏家珍而重之。這類珍品不但可用眼睛品賞，還可以用來彈奏、用耳朵欣賞成百上千年前的音韻。不過，不知是否香港拍場缺乏知音，中國樂器一直未有成為獨立的拍賣門類。最近，有拍賣行破天荒舉辦一個中國音樂藝術專場，可能是香港史上首場以中國音樂藝術為主題的拍賣會。

香港邦瀚斯於12月舉行「八音克諧：中國音樂藝術片羽錄」中國藝術品拍賣會，涵蓋數千年來的中國音樂藝術，上至青銅時代下至當代樂器，拍品包括上古的甬鐘、古琴、鼓及崑笛。

在中國歷史長河中，音樂在禮制、社交和消遣層面都扮演着重要角色。邦瀚斯中國古董藝術部專家唐冶說，拍賣市場一直有拍賣中國樂器，例如唐代以來的古琴、先秦的青銅樂器等，可是中國樂器一直未有成為拍賣市場的一個獨立門類，甚至還沒有任何專場是以中國音樂藝術為主題。他說這次的拍賣會十分可貴，相信是本港首個以中國音樂藝術為主題的專場。

價格取決出處 非愈老愈值錢

當代優質的中國樂器價值不菲，經精工打造的二胡售價可達10萬元以上。古董樂器又如何打價呢？哪種樂器的價值會較高？唐冶解釋拍賣市場目前常見的樂器有先秦青銅樂器、古琴和清代的皇家祭祀樂器。他指價格不太受生產的時代影響，並不是愈古老愈值錢，而是取決於樂器的出處。官造、來自皇家的樂器一般會比民間使用的樂器價格高。

古琴今天仍實用 音色影響價值

買二手樂器一般是功能先決，要求可以正常地彈奏。而拍場上的古董樂器，能否彈奏是否提升價值的考慮因素呢？唐冶解釋，最主要是取決於樂器在今時今日是否仍有實用價值。比如說，青銅樂器在今天已經沒有太大的實用演奏價值，所以能否彈奏其實影響不太大；至於古琴，今天仍是實用的樂器，音色會對價值有相當大的影響。不同樂器使用不同物料，使用絲、木製作的有古琴，竹製的有笛，土製的有塤，而使用金屬製造的有鐘。古董樂器當然要小心保養，例如木製的樂器要防潮和避免碰撞。唐冶提醒，經常演奏、避免積塵，也是令樂器保持狀態的不錯方法。

建立收藏系列是重要的學問，古董樂器也不例外。唐冶說收藏家需要對中國音樂史有一定了解。「不同地域有各自的音樂種類，也就有不同款式；不同年代也有自己的樂器。」例如周代以青銅製的甬鐘聞名，而拍鼓是在西漢時由西域傳入中原。他說樂器收藏主要有兩個出發點，「一是實用價值，二是歷史價值。如果是經常彈奏的實用樂器，音質是首要考量；如果是想呈現一個完整的音樂史體系，多樣化便是第一要素」。如果在家中擺放不同年代、不同款式的樂器，便有如一個小型樂器博物館，趣味盎然。

中國樂器款式眾多，唐冶特別介紹古琴和甬鐘。古琴在中國傳統樂器中居於首位，包含中國3000多年的文化、哲學、宗教和美學。2003年，古琴被聯合國教科文組織宣布為人類口述和非物質遺產代表作之一。儒家認為古琴是上古賢王仁義禮智的體現。它亦被認為是修身養心治國平天下的道器，所以演奏時有不少嚴格規範，例如要盡量在清靜環境下進行。

藏家宜了解中國音樂史

今次拍賣會中亮相的明代嵌黄花梨紫檀「太古元音」仲尼式百衲琴，琴身以各式木料切成六角形薄片貼飾表面，用料包括黃花梨、紫檀及黃楊木，此製法稱為「百衲」。另外，用青銅製造的甬鐘也充滿學問。鐘是中國禮樂中最重要的樂器，頂端有柄的稱為甬鐘。編鐘則是由多個不同款式的鐘按大小排列，懸掛在一個鐘架上。考古只曾出現少數西周早期的甬鐘，今次在專場亮相的西周早期雲紋甬鐘，屬同類款式中已知最古老的其中一例。

■「八音克諧：中國音樂藝術片羽錄」拍賣會

日期：12月1日

地點：香港金鐘太古廣場1座20樓 香港邦瀚斯拍賣廳

查詢：bit.ly/2KfJw7F

文：呂一心

編輯：梁小玲

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