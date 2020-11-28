e新品：5G手機玩「分身」攝力

【明報專訊】今年小米積極推出全新的5G手機，繼4月發布了小米10系列手機之後，最近又發布了全新的小米10T系列手機。今次分別推出10T Pro、10T及10T Lite 3部5G手機，其中最高階的10T Pro機背繼續設有1.08億像素主相機、1300萬像素超廣角鏡頭和500萬像素微距鏡頭，同時亦支援8K錄影功能。不過，講到最吸引用家的，是這部手機設有6種不同的長時間曝光模式，可以拍攝出更多花款的相片，其中最具玩味的是「魔法分身」功能。

長時間曝光拍星軌、移動人群

魔法分身功能，其實等同相機的多重曝光功能，用家只要把手機設在腳架上並啟用此功能，便可分別拍攝4次，只要每次拍攝時主體分別在畫面不同位置出現，當拍攝完成後手機便可自動把4次影像合而為一，並拍攝出得意的分身相。而此功能亦支援影片拍攝，不過分身數目則最多只有2個。

除了玩分身，10T Pro也設有長時間曝光模式，可拍攝移動中的人群、星軌、光繪等多種不同的相片，令手機的拍攝功能更加貼近相機。至於愛打機的用家，10T Pro亦設有144Hz AdaptiveSync TrueColor屏幕，它能根據用家播放的畫面，自動選擇合適的更新率，例如在玩動作遊戲時會用盡144Hz更新率，但在看電影時會使用48Hz更新率，以減少電量的消耗。

■10T Pro

售價：$3699（8GB RAM及256GB ROM）

查詢：3077 3620