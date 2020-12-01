揀選3招：鼻嗅手摸睇標籤 打開羽絨衣保暖密碼

【明報專訊】踏入12月，天氣終於轉涼，天文台預計周末氣溫將逐步下降。新冠疫情嚴峻之際，實在更需要注重保溫，避免着涼，也許是時候從家中衣櫃底翻出羽絨衣出來。若家中沒有羽絨，或已經穿舊了，可能正考慮添置新的羽絨衣裝。市面上款式衆多，價錢不一，究竟要挑選一件適合自己的羽絨衣時該考慮什麼？

■專家達人

葉曉雲（香港理工大學紡織及服裝學系副教授）

陳國華（Intertek高級實驗室經理）

羽毛撐起 絨毛鎖熱

先認識羽絨的結構和保暖原理，有助大家挑選適合自己的羽絨衣。香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲解釋，羽絨保暖的基本原理，是以羽絨「困住」衣服內的空氣，從而阻隔熱能流失。顧名思義，羽絨由羽毛（feather）和絨毛（down）組成，前者是帶羽梗的片狀羽毛，來自鴨或鵝的背部羽毛，主要作用是撐起內部，增加衣服內的空氣及體積。後者是指不含毛桿的羽毛，來自鴨或鵝的腋下、胸前位置，絨毛密集的細絲相互交錯，形成一個穩定的熱保護層。因此，羽毛和絨毛都是羽絨衣物中缺一不可的保暖工具。

按壓回彈愈快愈高級

要判斷羽絨衣有多保暖，葉曉雲指首先應看衣服標籤上的蓬鬆度（fill power）。蓬鬆度是指，把1安士的羽絨放入有刻度量的圓筒內所佔的體積，如果體積為500立方吋，蓬鬆度就是500。蓬鬆度數字愈大，羽絨就愈保暖。一般羽絨衣的蓬鬆度為400至500之間，但數值可以介乎300至900以上。一件較高質素的羽絨衣通常有550以上的蓬鬆度，而頂級的則應有900或以上。然而記者發現，並非每件羽絨衣均標有蓬鬆度。如此，葉曉雲表示可以用手按壓羽絨衣，回彈力愈高，則代表蓬鬆度愈高。

100%絨非最暖

另外，標籤上的「含絨量」，即絨毛／羽毛的比例，也是重要的指標。例如標明「80/20」，即代表80%是絨毛，20%是羽毛。由於絨毛是羽絨衣保暖的主要材料，一般來說，絨毛比例愈高就愈保暖。但葉曉雲補充，100%全絨毛反而未必最保暖，事關衣服內沒有羽毛撐起足夠空氣量，令保暖程度打折扣；而高質的羽絨衣通常有較高的絨毛比例，例如90/10，但價錢亦會較高。除了看標籤，用手摸也可大致判斷絨毛和羽毛比例。消費者委員會在2015年《選擇》月刊中報道，觸摸羽絨衣時若感覺到硬的羽毛梗，羽毛含量較高，絨毛含量就相對較低，保暖能力或較差。

鵝絨較鴨絨佳

羽絨常用鵝和鴨的羽毛，因為兩者都防水又保暖，其中又以鵝絨更勝一籌。葉曉雲指鵝絨的絨朵較大、較蓬鬆，毋須在衣服內填充大量絨毛也可撐起衣服；相反鴨絨絨朵較小，蓬鬆度較低，要撐起同一體積的羽絨衣，需要填充更多絨毛，令衣服變得笨重。因此論保暖、輕盈，鵝絨較鴨絨優勝，售價也自然較高。另外羽絨毛的產地也有講究，葉稱來自寒冷地區的絨毛一般比熱帶地區的更保暖，例如加拿大、 匈牙利或法國白鴨絨，就是幾個最優質的羽絨產地。

未徹底消毒或有異味

另外，《選擇》月刊報道中也提出了一個選購羽絨衣的小貼士，就是用鼻子嗅一嗅，檢查有沒有異味：由於羽絨來自家禽，如果未經徹底清潔和消毒的話，容易藏納細菌，不衛生之餘，還可能產生異味。

車縫線粗疏易漏毛

大家可有遇過，羽絨毛從衣服面料穿透出來的情况？天祥公證行（Intertek）曾多次測試羽絨衣，高級實驗室經理陳國華指出，羽絨衣一般有多層布料，包括最外層的面料（shell）、最內層（即貼着身體）的裏料（lining），以及中層（即面料和裏料之間）的羽絨內膽布（down bag），當中羽絨內膽布的作用是盛載及保護羽絨毛，通常用尼龍或人造纖維製造，密度較高。布料上面亦有塗層，以防羽絨毛穿透出來。然而，部分羽絨衣為了降低成本和重量，會省去羽絨內膽布，只有面料和裏料，羽絨毛便容易穿透出來。陳國華表示，消費者可以用手在裏布上對折「捽」幾下，感覺有沒有另外一層布存在。

陳國華亦指，若衣服的車縫線太粗疏的話，羽絨毛也有可能從縫隙漏出來，或容易隨着時間移動到衣服另一側或下方，削弱衣服保暖效果。另外，他指出，羽絨最外層面料一般由密度較高和强韌的布料所製，以達到擋風、保暖的效果，例如聚酯纖維（polyester）；內裏布料則通常較輕薄、滑身，例如尼龍等，穿起來更舒適。

■選羽絨7件事

含絨量：

．例如「80/20」，即代表80%是絨毛，20%是羽毛。絨毛比例愈高愈保暖

．觸摸羽絨衣，若感覺到硬的羽毛梗，或代表羽毛含量較高，保暖力較差

蓬鬆度：

．通常由300至900以上，數字愈高愈保暖

．若無標明蓬鬆度，可嘗試按壓羽絨衣，回彈愈快代表愈蓬鬆

原產地：

．寒冷地區的絨毛一般較保暖，例如加拿大、 匈牙利、法國

氣味：

．若有異味，或代表羽絨毛未經徹底清潔和消毒，容易藏納細菌

布料：

．若布料省去「羽絨內膽布」，只有面料和裏料，羽絨毛容易穿透

車縫線：

．車縫線若太粗疏，羽絨毛或從縫隙穿透或移位

鵝毛／鴨毛：

．鵝絨蓬鬆度較高，較昂貴

．鴨絨蓬鬆度較低，較笨重

資料來源：香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲、Intertek高級實驗室經理陳國華、消委會

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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