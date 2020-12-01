清潔收納：柔順劑傷布料 烘好過晾曬

【明報專訊】清潔和收納羽絨，有什麼需要留意的地方？香港洗衣商會主席周漢強表示，要決定羽絨衣需乾洗或水洗，要視乎衣服的面料，要逐件根據洗衣標籤來判斷。若在家中以洗衣機清洗，周漢強提醒切勿加入柔順劑，以免損耗布料結構；亦不要用太快的轉速或暖水洗衣，避免損壞衣物。他建議可選用洗衣機的洗毛衣程式來清洗，對羽絨的呵護程度較高。

周漢強又指，由於羽絨難單靠晾乾來回復清洗前的蓬鬆程度，建議清洗後放進烘乾機烘乾。若市民家中有烘乾機，可在烘乾途中不時把羽絨衣拿出來拍打，使它更蓬鬆；也可在烘乾機中加入網球來達到同樣效果。若家中沒有烘乾機，則可交給洗衣店代勞。

放真空袋只抽50%空氣

穿完一整個冬天的羽絨衣後，如何收納保養？周漢強建議放進衣櫃前要清洗一次，皆因空氣污染物、油煙等會滲入衣服纖維，引致黃黃灰灰的污漬，領口、袖口位置尤其明顯。

不少人為了節省家中位置，會把羽絨衣放進真空收納袋保存；他建議如果必須要使用真空袋，最好使用較大的真空袋，並只抽走50%左右的空氣，避免過分壓縮及折疊衣物，因為這對布料的纖維結構和羽絨狀態可能造成損害，或無法回復到原來的狀態。

另外，放在太陽下長期暴曬也可能會損壞布料結構。