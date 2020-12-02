研發宣紙手工菲林 交織古樸美

測試紙品——製作團隊測試了10多種紙品的耐水及耐酸鹼程度，其中宣紙又有3、4款，來自安徽的宣紙（圖中5號）是當中最耐水及耐酸鹼的一款。（受訪者提供）

【明報專訊】在宣紙上學寫毛筆字，是不少香港人小學時的家課。如今這種古樸柔韌的紙材，不止能承載文字，經過幾位攝影發燒友的「摸黑苦幹」，宣紙還一下子在攝影界登堂入室，成為可感光顯影的菲林片基。香港第一卷限量生產的手工菲林，與宣紙的自然紋理交織，黑白分明地記載艷陽下的城市輪廓。

咔嚓一聲，景色被宣紙菲林記錄下來。大廈和電車，統統被蓋以淡淡紙紋；堆疊的雲朵，在相片裏曖昧地暈開，像一幅水墨畫；就連尖沙嘴那香港電影金像獎女神銅像，堅硬冰冷的身體與紙纖維交錯後，也融化成一片溫柔的浮絲絮海。這些婉約又分明的黑白照，全是使用產量只有100卷的手工宣紙菲林拍攝而成，其產量之少，令它僅在本地菲林攝影師間使用，未曾作公開發售。問其發明者之一Toni Kwok，花多少錢可以買一卷呢？他想起外面根本沒人懂冲洗，難以標出不計算冲洗價在內的銀碼，搖搖頭說：「暫時未衡量到。」

為何沒有屬於香港的菲林？

無價之寶，價錢自然難以定奪，這款菲林由Toni及其攝影同好Daisy Wong和Raymond Chin反覆實驗1年，才發明而成。重重工夫，源於一個狂想：為何香港人只能用外國菲林，不可以有屬於香港的菲林？「美國、日本、法國都有自己的菲林，點解香港無？」自去年起，這個念頭在Toni腦海中時常浮現，但礙於時間和成本，這位攝影店老闆遲遲未有動手。直至1年前，香港手工啤酒品牌「友」的「我友主義」平台接洽3人，在平台支持下，3人下定決心，開始研究如何做一卷香港獨有的菲林。

起初他們向菲林廠查詢，想將廠房的菲林配方調整一下，嘗試製作對比度或用色特別的菲林，卻因為量太小而直接被拒諸門外，還被諷「頂多幫你重新包裝，貼個貼紙」。Toni憶述：「當時好唔忿氣，於是扚起心肝，自己落手落腳做。」他們想法直接：菲林的靈魂是什麼？就是負責承托感光膜的片基，Toni說，一般菲林以膠片作為片基，但牽涉製膠的過程較複雜，倒是用紙做有更多可能。「畢竟攝影史上也是先以紙張製作感光片基，後來再慢慢用上玻璃和膠」，現時3人重頭發掘紙材片基，可謂一種攝影上的反璞歸真，他提到photography一字，意思源於「用光影繪畫」，「用書畫紙做base，就更加貼切這個字的本意了」。

黑房測試 宣紙最耐水耐酸鹼

要為菲林添上本土氣息，3人幾乎把港人會用的紙種都買來：A4紙、砂紙、牛油紙、馬拉紙、玉扣紙、數學簿格仔紙、勞作堂用到的牛皮紙、餐廳伙計的落單紙、茶記的三角形餐巾紙……反覆測試，發現宣紙最耐水及耐酸鹼，應付顯影劑、感光劑等化學品也不會溶解；視覺上其紋理更是柔弱得恰到好處，搭配影像時，不會喧賓奪主。但事實上沒人嘗試以宣紙感光，到底，世上是否存在適用於宣紙的感光劑？

研發自家感光劑顯影劑

為調配出合用的感光劑，3人在黑房裏度過了無數個深夜，以銀鹽、魚膠粉、洗衣粉，和各種名字晦澀難明的化學品做實驗。Toni形容情景像巫婆煮藥：「混好的感光劑要先雪凍、洗淨、再坐熱，然後分為小小幾杯。起初我們用油帚將劑液掃上宣紙，卻發現塗層會凹凸不平，難以曝光，繼而改用模型噴槍，但感光劑不夠稀，反而會堵住槍口。後來想到用覆膜儀，一碌，感光劑便可厚薄一致地分佈。但燈光太微，有時根本看不清哪處碌了，哪處未碌，只能用手感受紙張是否受潮皺起，代表它已吸收感光劑。」

每次改動配方，都要經歷拍攝、冲洗、晾乾、掃描的程序，才知道結果成功與否，過程相當漫長。宣紙菲林感光度低，要拍攝，就要等待烈日當空的時刻。拍攝好了，拿去冲洗，長約80cm的120菲林片，需小心處理，方能平均受浸於Toni特殊研發的顯影劑。晾乾菲林時，也不可乾得太快，否則會令菲林片皺摺，所以得先用重物壓直再晾。好幾個晚上他們試得太晚，Toni就直接在店中通頂，翌日再開店，他自言自己性格包拗頸：「香港精神無咁易認輸嘛。」

實驗幾個月，拍出來的影像愈見明晰，最後他們衡量使用的快門光圈組合，判定宣紙菲林為ISO 25的黑白片。替廣大的攝影迷問Toni，未來有機會買到這筒菲林嗎？「視乎有沒有靈感吧」，Toni希望假使來日再做，可改良成分，提高感光度，令菲林更易使用。雖然現時菲林製作暫告一段落，但每次為大家冲灑宣紙菲林時，他也自覺是重新參與了一場拍攝。影像逐漸浮現，黑白漸漸分明，為他帶來迎接新生般的體驗：「看見曝光ok，猶如親手接生健康嬰兒那麼開心。」

文：宋霖鈴

編輯：陳淑安

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