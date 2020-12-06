無定向學堂：facebook大選審查觸發「轉會」潮 社交新大陸 移民要留神

Mastodon在開帳戶前，要先選加入哪個「台」。另一冒起的社交平台Gab亦是由此開發而來，不過因Gab被指是極右激進社群的平台，已被Mastodon封殺。（網上圖片）

【明報專訊】「你轉用MeWe未？」近日在facebook（fb）洗版的，是不同專頁、朋友出post附上一個二維碼宣布已在MeWe開戶，或在問這個社交平台是否好用，被視為網上「移民潮」。這一波由網民因美國大選再度質疑fb審查準則而觸發，但在呼朋喚友「轉會」聲中，g0vhk（推動以資訊科技解決社會問題的組織）創辦人、數據科學家黃浩華則勸大家留神，亦有討論提及不如用「無大台」的Mastodon，如果你心思思想「移民」，不妨花多少少心神，了解和比較不同的網絡「國度」。

1. MeWe——回覆查詢 明年加雙重認證

MeWe在11月新用戶大增300萬，不過讓黃浩華最有保留的，是登入這個2012年推出的社交平台不設雙重認證（2-factor authentication），即除了輸入一次密碼外，還會用電話短訊發送用戶一個驗證碼，或以「Authenticator」這個應用程式產生驗證碼，再在社交平台輸入，才可登入帳戶。fb不是也只要輸入密碼就能登入？「沒錯，但fb其實可以設定雙重認證。沒用過就會覺得與MeWe無分別，從用戶角度來說，保安要求是否絕對重要，在這次事件明顯不是第一，人們純粹覺得跳離fb，暫時有個安全地方先落腳就ok，這我也理解。」或有人提出密碼要設得長及複雜，亦能為防止帳戶被入侵提供更大保障，但他認為雙重認證在今天的社交平台屬基本功能，而MeWe沒提供，亦與其宣揚的價值有矛盾——MeWe主頁除了標榜「沒有廣告」（No Ads），也保證「安全」（Safety）。我們向MeWe查詢，獲回覆指平台將於2021年第一或第二季加入雙重認證，以及今年年底前新增繁體中文版本。

如果不放太多個人資料在新社交平台，如只為看貓狗群組的可愛照片，是否不必太介懷會否被hack？黃浩華說「都可以咁講」，但急忙補充這種觀念要改改，「因為資訊保安不是只保護自己，也是保護身邊人，如WhatsApp帳戶被hack，你可能覺得自己錢不多，不用怕，但黑客可能會用你的帳戶向朋友騙財。假設你在社交平台有1000個朋友，每人騙3000元，10人中招都有3萬。」3年前fb因「劍橋分析」事件鬧出軒然大波，你有沒有收過fb的提醒信息，因你有朋友曾登入某程式，所以程式有可能將你的資料與數據公司「劍橋分析」分享？沒做好自己的資訊保安，隨時有可能把朋友也出賣了。

上繳電話號碼 你願意嗎？

有一個小步驟亦要注意：註冊帳戶時是否奉上自己的電話號碼。在MeWe可選擇以電郵或電話申請帳戶，不過同樣因美國總統選舉受當地保守派網民青睞、接收不少Twitter「移民」的另一平台Parler，則要求申請者必須提供電郵及電話，黃浩華因此沒有試用：「我相信每個平台都有自己理由要求提供電話，可以為市場需要或認證身分，但這對香港人比較敏感，因為近年我們重視保護私隱，要匿名化自己，如果同一時間提供電郵又綁死電話，其實香港人不應該接受，現在仍幸好能用太空卡，將來難保電話要實名制，隱憂更大。」

2. Mastodon——人人可以起大台

黃浩華亦評MeWe的私隱條款「有改進空間」，包括沒寫明刪戶後資料如何處理，例如會儲存多久，「兩三個月就做到的事，拖了近十年都未做好，除了懶或沒資源，都好難解釋」。當對MeWe保安問題的質疑出現，開始有人討論另一「去中心化」平台Mastodon，它的口號是「將社交網絡還給你」（Giving social networking back to you），這是開放原始碼（open-source）的社交平台，亦即人人都可取得「起大台」的方法，建立各種擁有不同面貌及社群守則的平台，玩法如倒轉，先選社群（平台）再開戶，有些是會員定義較闊的平台，如「mas.to」歡迎講英語的人加入，亦有為關注音樂、遊戲、環保、性小眾各類人所起的各種平台，平台之間可互連交流，不過你的資料就不是由Mastodon統一儲存管理，而是儲存於你所加入的平台伺服器，所以它的一大賣點是「自己data自己keep」，比如希望不受某國審查所限，只要不在置於該國的伺服器建立平台便安全。

記者在一個名為「mastodon.online」的平台申請帳戶試用，已有繁體中文版本，介面較似Twitter，每次出post（在這裏名為一個「嘟（toot）」）限500字，在「本機時間軸」會看到這個平台的成員更新。另外如點選「聯邦時間軸」，則會一併顯示不同平台的帖文，日文、法文、中文等不同語言的帖文不斷湧出，情况似telegram的萬人「公海」群組。

香港人平台 有冇得諗？

是否可建一個專屬香港人的平台？黃浩華知道幾年前曾有人嘗試，亦期待那個平台會否復活，他提及熟悉資訊科技的朋友有構想，「起server只需幾個人，如果有20萬人、50萬人用，個cost都抵畀」。建立平台需要懂得伺服器維護等技術，亦需處理伺服器保安等工作；黃浩華說已有服務由此衍生，專門收費為用戶建立及維護平台。MeWe介面較貼近fb，因此香港用家轉會容易，如果根據Mastodon原始碼再調整，可否建立更似fb的平台？例如放寬字數限制，或加入建立群組的功能？但改動了會否與其他平台不相容？黃浩華笑言未嘗不可，但要投放時間資源，「要看（程式）寫得有多複雜，能否兼顧本身的protocol（通訊協定）」。

他評估一個社交平台基本會留意的部分，包括平台登入的保安、私隱條款，另外是功能，如能否開群組、專頁、私人通訊等，「然後當然也看有沒有內容」，畢竟用戶不足便很難用下去。他認為如果Mastodon新增群組功能，已可大大吸引更多人加入。

3. 移民潮非新事 撼動大台要有殺手鐧

2010年代很多社交平台誕生，今天絕非出走fb浪潮的第一波，2018年fb因私隱政策犯眾怒時，亦有興起轉用Ello、Vero等平台，其中當時已推出3年的Vero，用戶短時間內由15萬急增至300萬，不過後來用戶體驗劣評如潮，包括伺服器承受不到大量用戶湧入而令人使用平台時非常不順暢。即使要說去中心化的fb代替品，亦有Diaspora、friendica等，你可能未聽過，亦代表它們也像MeWe，推出幾年後仍寂寂無聞，變成小眾平台。

香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華在美國大選期間亦成了fb「苦主」，因受訪分析fb審查帖文的做法，轉發報道時因「帖子違反《社群守則》中有關預謀傷害和鼓吹犯罪的規定」被禁。對於MeWe移民潮，他同樣指出「轉會潮過往都出現過」，幾年前是針對fb私隱設定，今次則與政治意識形態相關，他曾分析fb因不欲受政府監管，故先自我規管，在選舉期間採取「有殺錯無放過」的審查，結果「得失一些客戶」。

這一波會否動搖到fb地位？他不下斷言，只是人數仍是關鍵，他個人亦因考慮很多朋友未必會用MeWe，未打算棄用fb轉會。fb地位雖牢固，「但呢個世界冇話打破唔到口嘅，不過要出現真的alternative（替代選擇）。」有說MeWe似足fb，將難以取代強勁對手，傅景華亦認為一個平台要給予用戶新的社交網絡體驗，也許要有killer App才可成功，「如內地的微信，支付系統就是它的killer App，你想像如果它不是來自中國，以及保安做得好，能得到大家信任，就會轉會，fb明白此道，所以也在發展它的支付系統和貨幣」。

至於去中心化的通訊科技發展，營利模式是其中一個重要考慮，「以Linux為例，有沒有挑戰到Windows或macOS的地位？它的困難是一定要賣給商業機構，因為散戶會買Windows，但商業市場最緊要卻是穩定，想有大公司支援。」他提出「去中心化」可以是一個賣點，卻不足以說服網民轉用，仍是得靠可改變遊戲規則的殺手鐧，「又如LikeCoin的想法，在推動去中心化及開源（open-source）以外，讓博客獲得收入是它的killer App，不能只是流於口號，才組裝到一個可能成功的產品。」

#打錯名字challenge：小心賭上私隱

這邊廂因不滿fb審查造成跳船潮，那邊廂不少人卻興致勃勃玩#打錯名字challenge，是否一大怪象？傅教授一聽記者問應不應玩埋一份，沒好氣說「梗係唔好啦﹗別傻吧，好多這樣的挑戰不是玩玩下，是蒐集資料，呢個世界邊有咁多challenge？跟個人資料有關的事，唔該大家sensitive（敏感）少少啦」。

究竟是不是fb推出challenge蒐集用戶數據？又或fb會否向其他公司提供這個服務配合分析目標客戶行為？fb回應查詢表示，fb雖有「challenge」的設置，但「打錯我的名字challenge」及「一句惹怒你職業的話challenge」並非由fb發起，至於會否就這些「挑戰」蒐集並分析數據；以及多少人參與才會如以上兩個「挑戰」那樣，在帖文下方設「試試看」的按鈕鼓勵其他用戶加入，則需再向設置這項功能的同事查詢，截稿前未有回覆。

文˙曾曉玲

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 胡春煌

{ 編輯 } 劉子斌

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao