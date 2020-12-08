實戰篇：掌握發酵 自製香軟紫薯方包

【明報專訊】看完麵包的製作原理之後，心癢癢想製作自家麵包？KC今次就教大家製作紫薯方包，大家可從中偷師。

材料：

紫薯蓉……194克

法國麵粉（T45）……324克

高筋麵粉……324克

水……486毫升

鹽……14克

速發乾酵母……6克

糖……39克

牛油……52克

①先把紫薯以180℃焗半小時，去皮壓成薯蓉，之後以38℃至40℃的暖水開酵母，速發乾酵母攪拌至無顆粒即可，而使用乾酵母須浸泡5分鐘

②除牛油外，其他材料放入乾淨器皿中搓勻，之後放在枱面，用手掌壓向麵糰中間向上推，再把上方的麵糰拿起摺回下方，重複動作10至15分鐘，搓至感到麵糰有彈性

③加入牛油後繼續搓勻至完全混和，之後取出一小糰放入量杯作為發酵標準，與麵糰放在同一空間（室溫）發酵約20分鐘，直至量杯內麵糰發大0.5倍為止

④將大麵糰依次向上、下、左、右拉長並摺向中心，發酵約20分鐘，至量杯內麵糰發大1倍

⑤將麵糰放氣。量杯中的小麵糰放回大麵糰中，之後用磅將麵糰分為4等份（每份約370克），再發酵約30分鐘

⑥用擀麵棍把4個麵糰輕力壓平，把麵糰下方向上約三分之一位置對折，再把上方麵糰向下方約三分之一位置對折，之後把對折好的麵糰由左至右捲起，收口向下，把4個麵糰並列放入麵包模具（麵糰高度約為盒高40%），再發酵

⑦當麵糰發酵至接近盒高度（約半小時至45分鐘），以上火200℃及下火230℃預熱焗爐30分鐘，焗30至35分鐘即可脫模及放涼，至完全放涼後即可切片食用

■有片睇

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