齊心保育：偷樹黨猖獗 民間出招拯救

非法砍伐——偷樹黨先在土沉香樹幹砍開大小不一的傷口，隔一段時間後再把整棵樹砍掉，或鋸出有沉香的部分帶走。（嘉道理農場暨植物園提供）

【明報專訊】沉香珍貴，有價有市，引來賊人垂涎。土沉香生態及文化保育協會總幹事何佩嫻解釋，賊人往往先在土沉香樹上砍伐傷口，或向樹下藥，促使樹木「結香」，繼而留下記號，待半年或一年後再前來把樹幹砍下，黑市出售。一些求財心切的賊，甚至把尚未能結香的小樹砍掉，或為了盡取樹內沉香而把樹根挖走。

何佩嫻帶記者到新界某客家村落的風水林參觀。她回憶指這風水林一度「整個山頭都是土沉香」，現在卻只剩下2棵。她又指，曾有村落的風水林被砍剩1棵土沉香，村民拚命守護，但某夜外出吃晚飯僅2小時，「遺孤」還是逃不過賊人毒手，倒下來的樹殘骸更壓垮屋頂。

土沉香被偷伐的情况，約於7、8年前最為嚴重。根據何佩嫻和其他保育人士的考察，每年被偷伐的數量約500棵以上。而漁護署的資料顯示，過去10年，香港每年有記錄涉及非法砍伐土沉香的刑事案件由幾十宗至百多宗不等，2014年達至高峰的134宗。

何佩嫻批評，政府當時打擊偷樹黨不力，於是她跟民間保育人士及村民，於2012年開始「自救」，例如定期巡邏、安裝樹圍欄和監控器等。2016年，他們更上立法會申訴，最後成功推動政府出對策。根據漁護署網站，該署正推行「土沉香物種行動計劃」，行動內容參考了不少民間成功例子，亦與保育團體等合作。

另外，嘉道理農場暨植物園高級保育遺傳學主任張華榮指出，一些非政府組織及學術機構，如嘉道理農場暨植物園、香港大學等，亦正在為香港土沉香生態及遺傳多樣性等推行研究及教育工作。

根據漁護署網站，自2009年起每年在郊野公園培植及栽種約1萬棵土沉香幼苗，以助土沉香在本地繁衍。市建局於2017年起亦有計劃把土沉香樹從郊區帶到市區。市建局回覆本報查詢時指出，目前市建局轄下有3個包括屋苑、商場、保育活化項目的場地，合共種有7棵土沉香，分別位於旺角、紅磡及荃灣。