主題焦點：探討私隱 為出賣個人資料「告解」

【明報專訊】今年荷蘭設計周以The New Intimacy為年度主題,有不少計劃探討了與親密息息相關的私隱(Privacy in the Age of the New Intimacy)主題。「私隱」本身是Dutch Design Foundation早於2019年定下未來3年會探討的主題,亦首次成為荷蘭設計周的焦點。

將私隱融入年度主題中,亦為其加多一重意義。當中手法最有趣的,是由Agency SETUP製作的 .sorry(dot sorry)短片。短片以舊荷蘭電視節目Het Spijt Me(I'm sorry)為藍本,找來真人穿上面書F字標誌公仔衫,到這個仿古節目上為出賣個人資料告解。

由datawear設計的Low Tech Canvas Against High Tech Surveillance,則是用上幾何設計,讓人能隱身於具人臉識別功能的監視系統。

Paul Kuipers的Achterhuis則以Edward Snowden的隱居點為副題,利用建築空間探索私人與公共空間如何磨合,帶出Spatial Encryption(空間加密)的概念。

Lei Nelissen則走實際路線,設計了可以刪除及改寫個人網上足印的軟件Aeon,為網民私隱帶來保障。

