其他秋拍作品：張大千的濃淡山水

《太湖漁家》——作者：張大千 年份：1979年 規格：設色紙本，鏡框（64.5 x 95厘米） 估價：700萬至1200萬港元 成交價：1201萬港元 特色：畫面主要部分使用潑彩技巧，但右下角的景致仍用仔細的工筆描繪。（佳士得提供）