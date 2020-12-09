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其他秋拍作品：張大千的濃淡山水
文章日期：2020年12月09日
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《松雲二士》——作者：張大千 年份：1978年 規格：水墨紙本，鏡框（69.5 x 136.8厘米） 估價：1000萬至1200萬港元 成交價：1225萬港元 特色：利用簡潔的濃淡色塊構成主要畫面，但兩個人物的神情卻畫得仔細，充滿趣味。（佳士得提供）
《太湖漁家》——作者：張大千 年份：1979年 規格：設色紙本，鏡框（64.5 x 95厘米） 估價：700萬至1200萬港元 成交價：1201萬港元 特色：畫面主要部分使用潑彩技巧，但右下角的景致仍用仔細的工筆描繪。（佳士得提供）
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【明報專訊】（請看附圖）
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