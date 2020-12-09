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拍賣消息：黃永玉筆下的桃花源
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拍賣消息：黃永玉筆下的桃花源
文章日期：2020年12月09日
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《理想桃花源》——作者：黃永玉 年份：1989年 規格：設色紙本，鏡心（51.5 × 69.5厘米） 估價：30萬至50萬港元 特色：作者從民間美術汲取養分，好用濃郁強烈的色彩，給人強烈的視覺衝突。（保利提供）
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【明報專訊】最近，保利香港和保利澳門在香港舉行聯合拍賣會，當中的現當代水墨作品搶眼，有黃永玉、劉廣等現當代水墨領域最具代表性的藝術家作品。
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