拍賣消息：黃永玉筆下的桃花源

《理想桃花源》——作者：黃永玉 年份：1989年 規格：設色紙本，鏡心（51.5 × 69.5厘米） 估價：30萬至50萬港元 特色：作者從民間美術汲取養分，好用濃郁強烈的色彩，給人強烈的視覺衝突。（保利提供）