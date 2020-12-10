觀星裝備：紅光電筒減光污染 觀星App引領初哥

雙筒望遠鏡——常用的雙筒望遠鏡放大倍率為8（後）和10（前），除了放大以外，雙筒鏡的集光功能有助觀測較暗星體。（唐可怡攝）

【明報專訊】徐世亨表示，觀星者一般會使用紅光電筒，代替一般白光電筒照明。紅光對於眼睛的刺激相對較低，使用紅光電筒照明可以減少觀星時的光污染，盡量保持較暗的環境有助自己觀星，同時也是對附近觀星者的基本尊重。

用觀星筆小心阻礙附近攝友

另外，使用雷射筆、觀星筆時，請留意身邊有沒有人正在拍攝星空。由於一般拍攝星空都是需要長時間曝光，萬一雷射筆的光線被鏡頭「捕捉」到，整幅照片的構圖便被破壞。

新手借助星圖找位置

如果是新手觀星，建議準備星圖幫助判斷星體的位置。許浩強表示，傳統的旋轉星圖，有助了解星體的動線，還有什麼季節或時間會看到什麼星體，對於理解和學習天文知識，十分有用。

至於手機應用程式方面，資訊較多，包括西方星座、中式星座、能見度等，App中點擊星座或星體的名字更會出現相關的資訊，如星座小故事、星座的形成與命名、物理特性等。看着浩瀚的星空，一邊了解它們背後的一點一滴，一邊欣賞這宇宙的奧妙，令整個觀星體驗更加完整。大部分的這類觀星App，如太空館的「星夜行」，更提供實景模式與追蹤模式，只要把手機舉高就可以直接對應天上的星體，非常方便，容易操作，適合一般大眾；觀星初學者也可以考慮使用雙筒望遠鏡輔助觀星。除了這些，觀星者也可以準備竹蓆，方便躺下來觀看。另外，天氣愈來愈寒冷，入夜更甚，觀星者也應帶備足夠衣物、暖包，甚至睡袋，避免受寒生病。

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