安老2.0：疫情下的院舍魔法

【明報專訊】疫情再度肆虐，住在安老院的長者更需要多方面支援。對我而言，食物就最能讓我和長者開展對話，甚至讓我成為長者眼中的魔法師。只要花點心思，可以變得不平凡。

疫情之下，很多院舍忙於日常長者護理，同事疲於奔命，忙得不可開交。沒有探訪、不可以外出，沒有團體活動，長者對每一頓飯的渴望和期待更為明顯。最近，去了幾家不同安老院為長者烹煮軟餐。院方希望提供有形狀的食物給吞嚥困難的長者，讓他們於糊餐以外有另一種選擇，在平凡飲食中創造一些驚喜。於是，我們製作了不同家常小菜，如燜蓮藕、炒菜心、蒸肉餅等。我以熟練方法透過食物酵素改變食物質地，用模具倒模，製作出原汁原味、有形狀的軟餐。

每個院舍廚師都會慣性去到大廳看長者進食的情况，我也不例外。因為疫情關係，長者要保持社交距離，桌上放着隔板。不變的是院舍的開飯次序，先是糊餐和軟餐，然後是碎餐和正常餐。長者們一口一口吃着，飯廳格外安靜。

我決定打破沉默，來到一個較為「精靈」的長者身旁，他正在進食軟餐，非常清晰地指出所吃食物種類：「這是蓮藕、這是菜，全部都很好吃，多謝姑娘！」在這非常時期，能夠親身看到長者吃得津津有味，還得到他們讚賞，感到特別溫暖。

打破餐單重複悶局

記得在大學念書時，我的婆婆開始搬到院舍居住。那時候，探望婆婆成為每個周末指定動作，我們會到院舍接她到茶樓飲茶。每次她都會精心打扮，帶上同一對珍珠耳環，而且當天早上她必定會打電話敦促我們去接她。現在回想起來也有點心酸，長輩就是如此渴望陪伴，而婆婆最期待就是和子女及家人一起吃頓飯。

每次返回院舍，我都會跟婆婆一同選擇未來一周飯餐。長者可在表格上剔選A餐或B餐，但反覆用同一款表格一個多月之後，發現院舍餐單會因應長者體質而有所限制，而且餐單不斷重複，婆婆喜歡吃比較惹味或香口食物，從來沒有在餐單上出現。

節慶軟餐 投其所好

我現在決心製作軟餐予長者，其中一個原因是，希望他們能不設限地享受美食，毋須因為身體上某些限制而放棄喜歡的食物。即使吞嚥能力較差，想吃薯條和漢堡包的話，依然有選擇！因為能以軟餐再次呈現出來。每個院舍廚師，其實也是長者心目中的魔術師，在疫情當中，我們都有能力能給他們多些盼望和喜悅，在減少和外界接觸的同時，給他們多一份甜、少一份酸、苦、辣。最重要是，知道每一個長輩的飲食喜好，久不久創造一些驚喜給他們。我相信與其找魔術師表演魔術，倒不如為他們準備節慶美食軟餐，這樣更能讓長者開懷，扣緊他們過去喜慶節日回憶。這就是軟餐的魔法了。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）