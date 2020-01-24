彭金有 海浪中抓住靈感 雕塑畫作流淌漁民DNA

愛好運動——除了藝術創作，他把大部分時間花在運動上，自言是「好動型多媒體創作者」，三項鐵人項目、獨木舟、攀石、瑜伽，他都樂在其中。（受訪者提供）

【明報專訊】藝術家彭金有出身於漁民家庭，雖然兩歲時隨家人上了岸，但血脈裏的漁民基因，仍然深深影響他的作品。小時候他隨家人捕魚、出海、年年到蒲台島拜天后，一呼一吸，都是海洋的鹹腥味。長大後他讀設計，隨手一畫，就是海浪線條，再堅硬的石頭、再冰冷的金屬，經他雕琢，也會如水流般轉化成不規則的模樣，添上一份輕柔。（註：因應政府防疫措施，本版介紹展覽開放時間以官方公布為準）

彭金有（Raymond）出身於漁民家族，九兄弟姊妹之中，他排行最小，上世紀漁業逐漸式微，彭氏舉家從顛簸的漁船，搬到香港仔岸上生活，當時他只得兩歲。然而，海洋的氣息，與他依然似遠還近，游泳自然是他熟練的本能，他的生活亦與大海息息相關。「姊姊之後嫁到長洲，我常跟着她出海捕魚，有次在海上見到水龍捲，姊姊馬上斬雞，朝着水龍捲割雞頸、放血、參拜，驅走噩運。也記得天后誕，到蒲台島搶花炮，以前人們會搶到扭打起來，打到頭破血流。即使後來家人的漁船都賣走了，我們也會租遊艇去拜。」談到海，52歲的彭金有仍帶着孩子般的興奮：「這次展覽中，甚至用到了親戚舊漁船斬下來的船木，在我工作室放了起碼10年！」

塌樹木材變出海浪

一個漁民後代，如何走上藝術家之路？Raymond憶述，家人給他很大自由度，中學讀D&T（設計及木工），繪畫設計圖則時，發現自己有志於美術，畢業後便當起繪圖員來，後來再成為平面設計師。豈料2000年頭經濟差，他被裁員，朋友提議他去學做陶瓷和雕塑，自此開始創作立體作品。這番履歷固然造就了Raymond創作的條件，但最重要的靈感來源，還是拜海洋所賜，「游泳時，我常常覺得海中有很多東西，海洋生物、珊瑚、浪花，腦袋會突然靈光一閃，有些靈感走出來」。早年他的五姊因肝癌過身，他受失眠困擾，隨手在筆記本畫畫抒發感情，筆下「潦」出來的，盡是形如海浪、氣泡、海洋生物的曲線，即使無意識地繪畫，湧上他腦門的，仍是一波又一波的海浪。

海水時刻流動，無邊無界，Raymond總是能靈活使用不同的媒介，創作相關作品。在他最新的個人展覽「浪縷塑動IV」，可見他將蜿蜒曲折的線畫，繪於紙上、木上、膠片上，「最新的嘗試是在膠片刻劃線條，光線從不同角度射下來，會呈現不同的影子，像漂浮在海上的感覺」。有些作品，以回收塌樹得來的樟木製作，樟木屬樹木中較柔軟的木材，氣味芬芳，經Raymond除蟲及雕琢，形狀有如捲動中的海浪。他又把堅硬的大理石，打磨如一塊巨大而圓滑的魚骨化石，以表達他對海洋生態的想法，「近年時有鯨魚吞下大量膠袋而死亡，牠們葬身海底，變為化石，幾百年後可孕育其他生命，雖然死得淒美，但當中蘊含力量」。

生活如海 有危險也有陽光普照

從海水中，他看見柔軟和彈性，這份特質，除了見於他的作品，也見於他的日常愛好。他熱愛運動，也喜歡做瑜伽，從燃燒肌肉的三項鐵人項目，到劈腿做一字馬也難不倒他。他笑言自己「過度活躍」，白天做運動，晚上創作，一動一靜，剛剛好打個平衝。疫情期間收入大減，他就投入戶外活動，每星期划一兩次獨木舟，享受無敵海景，又買來單車夾架，準備在studio中狂操單車。他以一副輕鬆心情應對疫情，「生活就像大海，有危險的時候，也有陽光普照的時候」。

■「浪縷塑動IV」彭金有個展

日期：即日至2021年1月16日

時間：周一至六上午9:00至晚上7:00，周日及公眾假期休息

地址：葵涌葵昌路100號地下KC100藝術空間

查詢：2110 0550

文：宋霖鈴

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com