Love Joy Hope Peace 聖誕禮盒 充滿愛與和平

【明報專訊】連卡佛特別為今年聖誕推出「LOVE, JOY, HOPE, PEACE」企劃，當中精選了4個聖誕禮盒，每個均配合主題且各具意義與用心，禮盒由連卡佛採購團隊精挑細選各式熱賣產品及獨家聯乘產品組成，分別為：

LOVE, The Host Box （A $1980）適合全家甜蜜溫馨過節，禮盒包括Ryan Foote熱朱古力、Ryan Foote棉花糖、FLICKR烤棉花糖套裝、School of Life Table Talk遊戲及Astier de Villatte瓷杯。

JOY, The Celebration Box（B $1580）可與家人友好玩card game之餘，亦可試試在家自製雞尾酒，禮盒包括Ligne Blanche Andy Warhol聖誕天使蠟燭、Ryan Foote聖誕朱古力、Holly Jolly調酒套裝及School of Life The Friendship Game遊戲。

HOPE, The Me-Time Box（C $1380）顧名思義，禮盒特別為me-time而設，內含The Bubble 氣泡酒、Ryan Foote朱古力、Earl of East浴鹽、Mad et Len蠟燭及School of Life Know Yourself Cards卡牌。

PEACE, The Wellness Box（D $1580）能為自己及心愛衣物作護理，禮盒包括Tekla面巾、She's Lost Control鼠尾草煙熏草及紫水晶、She's Lost Control香氛噴霧、School of Life Calm Prompt Cards卡牌、Oyuna茄士咩眼罩及The Laundress 衣物護理產品套裝。

以上每款聖誕禮盒各具特色，即使在疫情下不宜外出作交際宴會，留在家中亦能彌補不足，享受獨特的假日體驗。

查詢：連卡佛 2118 2288（IFC店）