Love Joy Hope Peace 聖誕禮盒 充滿愛與和平

【明報專訊】連卡佛特別為今年聖誕推出「LOVE, JOY, HOPE, PEACE」企劃,當中精選了4個聖誕禮盒,每個均配合主題且各具意義與用心,禮盒由連卡佛採購團隊精挑細選各式熱賣產品及獨家聯乘產品組成,分別為:

LOVE, The Host Box (A $1980)適合全家甜蜜溫馨過節,禮盒包括Ryan Foote熱朱古力、Ryan Foote棉花糖、FLICKR烤棉花糖套裝、School of Life Table Talk遊戲及Astier de Villatte瓷杯。

JOY, The Celebration Box(B $1580)可與家人友好玩card game之餘,亦可試試在家自製雞尾酒,禮盒包括Ligne Blanche Andy Warhol聖誕天使蠟燭、Ryan Foote聖誕朱古力、Holly Jolly調酒套裝及School of Life The Friendship Game遊戲。

HOPE, The Me-Time Box(C $1380)顧名思義,禮盒特別為me-time而設,內含The Bubble 氣泡酒、Ryan Foote朱古力、Earl of East浴鹽、Mad et Len蠟燭及School of Life Know Yourself Cards卡牌。

PEACE, The Wellness Box(D $1580)能為自己及心愛衣物作護理,禮盒包括Tekla面巾、She's Lost Control鼠尾草煙熏草及紫水晶、She's Lost Control香氛噴霧、School of Life Calm Prompt Cards卡牌、Oyuna茄士咩眼罩及The Laundress 衣物護理產品套裝。

以上每款聖誕禮盒各具特色,即使在疫情下不宜外出作交際宴會,留在家中亦能彌補不足,享受獨特的假日體驗。

查詢:連卡佛 2118 2288(IFC店)