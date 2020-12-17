調味咖啡 聖誕換新裝帶甜香

【明報專訊】聖誕熱香料紅酒（mulled wine）飲得多，原來咖啡也有聖誕特別版調味。以The WhiskEy美國威士忌掛耳咖啡包打響名堂的Cayu Coffee Company，除了為產品換上聖誕新裝，亦推出聖誕特別版調味咖啡The 1st Noël系列。在連鎖意式咖啡店尚未流行的1980年代，冬甩店在北美最流行，店內大都只賣一大清早便滴漏一大壺的美式咖啡，由朝賣到晚，並不在意新鮮度。為了減輕苦澀味，權宜之計是把朱古力、雲呢拿、水果等不同香味加入咖啡中，調味咖啡（flavored coffee）因此成為北美咖啡的特色。The 1st Noël屬於Series 12.25系列調味咖啡，使用100% Arabica咖啡豆，美國烘焙並以天然香油調味，令咖啡添上甜香。3種口味包括雲呢拿朱古力（The Santa）、雞蛋酒味（The Frosty）和薑餅味（The Rudolph）調味咖啡掛耳包（圖）。此系列咖啡充滿甜點氣息，卻沒有甜點的糖分及熱量。每盒6包，每款口味各兩包，定價$140。

查詢：5621 5013，ig@cayu.coffee

（Cayu Coffee Company）