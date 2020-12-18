打機得分 「激活」展覽 疫境狂想 傳染病特訓

在房間中和直播中看着「小生物」脹起、收縮，不期然會想到，自己有沒有注重自己的呼吸呢？或許這是一個不錯的「冥想」空間。（主辦單位提供）

【明報專訊】開開心心做展覽，3個本地年輕藝術家帶來病毒狂想曲，一個線上的「傳染病特訓班」！病毒是什麼模樣？跟其他植物、海洋生物有何異同？人類跟病毒又一定是敵對的嗎？網上流傳一個笑話，人類是地球的「病毒」，新冠病毒是地球的「疫苗」，我們在恐慌以外，能否跟病毒共存？藝術家也為展覽準備了網上參與方式，讓大家有一個另類的藝術體驗。

疫情關係，又一個展覽無法實地舉行，但藝術家詹昫嵐、馮穎琳和林笑瑛一早準備了網上的部分，觀眾可以透過遊戲，跟直播中在展覽場地的裝置互動，說的就是在牛棚藝術村「1a空間」中舉辦的「銀呀！部落侵略者」展覽。3名藝術家領記者到展覽入口旁的一部電腦前，電腦顯示一個網上遊戲，是他們為此次展覽創作的，由馮穎琳主力負責。

熒光「生物」爬滿展場

打開遊戲，會見到5隻奇異生物，身體像拇指，底下有些小腳，幾隻生物只有顏色不同，是他們設定的病原體。展覽的這個「線上部分」，希望觀眾以病原體身分，在宿主身體接觸同類或變種的微生物，鍛煉自己，擴大傳播鏈；觸碰跟自己同類的「病原體」可以加5分，觸碰奇形怪狀「友善的細胞」要扣10分，還有「變種體」，觸碰到它可加10分。馮穎琳說這個概念來自病毒變種後，可以「感染更多器官、細胞和生物，不斷複製自己」。記者親身嘗試，遊戲實在難玩，用他們的說法，生物「像雨水般」密集地落下，要避開那些扣分的怪物極為困難，3人一邊看着記者玩一邊和應說是「不容易的呀！」似乎樂於見到玩遊戲的人一面苦惱。

苦惱是因為必須在遊戲中獲得超過100分，才能「100％激活所有裝置」，如果分數不足，只能激活較少裝置，如果零分或以下，就只能繼續努力，才能看到3個藝術家準備的裝置效果。展覽場地中裝置的樣子，會在旁邊的視窗直播，在家的觀眾也可看到。另外他們特意準備了排行榜，記者看到最低分的人拿到負4000幾分。玩遊戲後，藝術家帶記者走入展覽的主場地，黑漆漆房間，地下爬滿了一些熒光的「生物」，仔細一看，原來它們會收縮和膨脹，一行4人坐下來看着生物「一呼一吸」，一邊聊起今次展覽中他們最喜歡的部分。

無論任何生物，都需要呼吸，空氣就變成所有物種賴以生存的要素。林笑瑛說︰「我最喜歡『呼吸』的部分，因為很多生物都要靠氧氣去生存，這也是其中一個生物生存的條件，水和空氣等，當我們很辛苦，經過不同試驗過程，得到一個空殼，但它們好像沒有生命一樣，如果有空氣在裏面，我們試到它『一呼一吸』的效果時……好像生產了一個全新的生命。」他說的，就是用硫化乳膠製作而成的「生物」 ，遊戲激活裝置的效果是它們會充氣變得「脹卜卜」。他們說這是一個「沉浸式互動展覽」，但不是用VR，也不像戲劇表演中要令觀眾代入故事角色，而是遊人和生物是平等的，在這個房間中同呼同吸。而這些生物，雖然一般人很難認得出來，其實是3個藝術家根據資料創作而成的「新物種」。

海蝸牛+新冠病毒 變「新生物」

後面一個房間，擺滿他們為是次展覽蒐集的資料，先由詹昫嵐梳理主題研究同平面的參考資料，再到林笑瑛製作灰色雕塑藍本，之後才共同製作地上的熒光生物。詹昫嵐把不同物種畫在牛油紙上再重置起來顯示牠們相似的地方，她說︰「在（身體）結構上，都想呈現物種之間曖昧的關係，我們有相近的地方。」科學家的分類，與藝術家的聯想當然不同，例如他們把海蝸牛和新冠病毒聯想起來，再結合創作「新生物」，就因為兩者身體都有些突出來的「觸手」，之後做成遊戲中的主角，拇指身體的部分來自海蝸牛，「觸手」他們笑說就在角色的「裙底」之下。

3人在創作過程取長補短，由8月報名開始，花了不少公餘時間完成作品，跟大眾對病毒與疫情持迴避態度不同，他們嘗試去了解和加以創作，也為人們帶來一點正能量。

●銀呀！部落侵略者

日期︰即日至2021年1月15日

地點︰牛棚藝術村14號「1a空間」（土瓜灣馬頭角道63號）

網上部分︰www.infectioninvader.com

網址︰bit.ly/3qX9gGL

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪