折疊跑步機 操練無間斷 在家紮實快跑 安心衝刺

紮實結構——Amazfit AirRun雖然採用折疊式機身，但紮實的結構及63kg的重量，即使在上面高速奔跑也沒有很大震動。（品牌提供）

【明報專訊】第四波新冠疫情爆發，市民又要減少外出。跑友之前難得重拾跑步訓練，莫非又要閉關等待疫情過去？其實，一些新推出的家用跑步機，功能已貼近健身中心的級別，還可以折疊收藏，適合香港的「的骰」樓則。

以往想在家中練跑，最大障礙就是土地問題。雖然市面上有很多折疊式家用跑步機，但試跑過都知道，很多機款都不夠紮實，跑步時機身會嚴重搖晃，還會發出頗大噪音；再加上跑步履帶狹窄，快跑時感覺有點危險，只可應付休閒緩跑，練速度仍要上街或到健身中心。新推出的Amazfit AirRun智能折疊跑步機則改善上述問題，試跑過後，無論在跑感或功能上，的確令人心動。

8層減震裝置 搖晃、噪音大減

先來看看Amazfit AirRun的跑感，它雖然採用折疊式機身，但結構紮實加上重達63kg，即使在上面高速奔跑也沒有很大震動；而最大功勞要歸功於機身配備的8層減震裝置，廠商聲稱即使大力踏在履帶上，減震裝置也能全數吸收，感覺上較穩陣，讓人放心快跑。紮實結構配合減震裝置，也令跑步時的噪音大減。如果再在機身下方鋪一塊瑜伽墊，進一步吸收機身與地板的碰撞，可避免被樓下鄰居投訴。

闊履帶減跌倒風險 最高時速15公里

解決了搖晃及噪音問題後，實際練跑又如何？首先Amazfit AirRun的摩打採用下藏式設計，令跑步履帶可用盡平面空間，面積達1300×500mm，相比傳統折疊式跑步機約1000×400mm寬闊，可減少因落腳稍為偏差而撞到或跌倒的風險。承重最高達100kg，除了照顧「有分量」的跑者需要，也可讓用家放心全力奔跑；事關跑步機可調校的最高跑速為時速15公里，即配速4分鐘／公里，對一般業餘跑手來說都是足夠有餘的強度。Amazfit AirRun亦配備安全制動裝置，提供緊急按鍵和衣夾，跑者可隨時按鍵停止履帶，衣夾則會在意外飛脫時自動停機，減低跑者跌倒受傷的風險。美中不足的是這部跑步機不設斜度調校，想練跑斜坡就做不到。

配支架靚喇叭 邊跑邊聽歌睇戲

很多人練跑時會同時聽歌或煲劇，Amazfit AirRun也配備可拆式電話／平板電腦支架，又有USB充電插頭，可供跑步時聽歌播片兼順道充電。機身前方支架還內置JBL環迴立體聲喇叭，只要以藍牙連接智能手機或平板電腦，便能播放高質素音效。

數秒折疊 機身重達63kg

Amazfit AirRun設計簡約，基本上只得左右兩邊的按掣，以及中控台的液晶顯示面板，可顯示跑步資訊，包括時間、配速、距離等。如果搭配Amazfit的智能運動手表如GTR、GTS系列，還可將實時心率顯示在跑步機上，方便跑者因應心率而調整跑速。即使沒有手表，跑者亦可經藍牙將跑步訓練數據傳輸至Amazfit運動紀錄App，記錄及評估訓練成果。

練跑完畢當然要收納，Amazfit AirRun打開時的尺寸為1590×810mm、高1250mm，但只需數秒折疊中控台及前支架後，高度便縮減至245mm，只要垂直放置，所佔的空間並不大。惟要注意機身重達63kg，搬動時也需要一定氣力。

售價：$4998（連運費、上門安裝及1年保養）

網址：bit.ly/34ax0gQ

文：周群雄

編輯：梁小玲

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