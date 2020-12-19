e新品：網紅神器 橫直拍片YouTube TikTok通殺

【明報專訊】愈來愈多人加入網紅大軍，要突圍而出，除了靠樣、口才、觀眾緣，直播或拍片時也要多下苦工，為觀眾不斷帶來新鮮感。所以即使現時智能手機的拍片畫質甚至比部分相機更勝一籌，但無反相機憑着較多擴充配備，以及可更換不同焦距鏡頭來增加構圖變化，仍有一定優勢。

新推出的無反相機Canon EOS M50 Mark II，便是專為vlogger而設的拍片神器。第二代大幅提升自動對焦能力，眼睛偵側自動對焦更精準，即使因疫情須長期佩戴口罩，也不怕難對焦或在直播途中因畫面「失焦」而趕客。電子防震的效能亦得到提升，減少手持拍片的搖晃；配合3.5mm插頭來接駁外置收音咪，聲畫水準都有保證。

為了方便用家在不同社交平台發布影片，相機新增「旋轉資訊」選項，可讓用家選擇以垂直或橫向拍攝，這樣便可輕易拍攝出適合放在facebook、YouTube，又或WeChat、TikTok等不同畫面顯示比例的影片。新機亦支援Canon的Live Streaming串流直播功能，只要登記成為image.canon會員，就可以同步直播影片至YouTube帳戶。

不過，EOS M50 Mark II未有改善第一代的不足，機身USB插頭仍未支援充電功能，換言之只可使用機身電池，如需長時間直播就未必適合。

■規格

感光元件：2410萬像素APS-C

ISO：100至25,600

屏幕：3吋可揭式觸控屏幕

影片格式：1080/60p、4K/25p

體積：116.3 x 88.1 x 58.7mm

重量：387g（淨機身，含電池和記憶卡）

售價：$5080（淨機身）、$5980（連EF-M 15-45mm變焦鏡頭）

網址：hk.canon