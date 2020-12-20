瘟星降世 聖誕仍然要快樂

【明報專訊】還有幾日就過聖誕，嚴令限聚下，不單止瑞芳特地尋訪的那條木星街，四圍都可見是蕭條；這蕭條其實已經持續將近一年，其間雖然偶有放寬，可以及時急救補血，但避得過裁員失業，也難免捱窮。過去聖誕節的喜氣洋洋都是為了刺激消費，今年當大眾消費不起，那點喜氣還是要擁有的，網上繼Day Day Explode鼓勵上載日常自煮趣怪食味，新近又見新開群組招攬窮困時節下別出心裁的聖誕裝飾，譬如一把梯上面掛粒星，又或者在大廈大閘掛一隻大大的禮物蝴蝶，禮物沒有，但心意仍在。

瘟星橫行，前路黯淡，報道說疫苗快運到門口，大家都以為今次有救，但李瑞山醫生就提醒說，「200多年前發明牛痘疫苗，也要到1980年才見證天花絕迹」，那我們往後繼續要像2020那樣過日子到何時？又是否真的存在一勞永逸咁美滿嘅結局？

近日建制眾口一聲討伐林鄭抗疫不力，一波之後又一波，離開衛生署以後仍在抗擊愛滋病的李醫生提出一個逆向思維，一波又一波才是自然（又或者，可參考今期「見字抄經」點樣講自然），並質疑社區隔離政策禁制愈嚴厲反彈愈強烈。他又援引過去一年來觀察不同措施的果效，哪些是無用功，哪些應該繼續，哪些應該更有度，還有就是培養對的心態。至於建制派呼籲的全民檢測是否真是救港良方？安徒分析背後其實是將抗疫問題變成政治問題，而且遠超林鄭月娥個人去留的政治前途問題。

今個聖誕，燈飾也許不及往時亮，但無礙大家施予和分享，聖誕快樂。

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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