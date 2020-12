星期日文學‧被剝奪者的生存法則：寫詩，寫維吾爾詩

【明報專訊】「在奧斯威辛之後,寫詩是野蠻的」,這句阿多諾常被引用的話中,「野蠻」或非如上古時代的飲血茹毛,在人類清洗族群的歷史裏,許多卻是井然有系統的。有說阿多諾此話說的並非寫詩的不可能,而是極權暴行與詩歌藝術間存在的辯證關係,當劊子手同樣低吟詩篇,我們或再難以某種溢美虛幻、與黑暗殘暴現實不協調的言語持續寫詩。

2017年西方傳媒傳出一個在新疆大規模的囚禁體系,面對鋪天蓋地的體制暴力,人們或認為詩歌渺小無力,然而在新疆,或在流亡海外的維吾爾族人之間,詩歌一直佔有舉足輕重位置,是抵抗壓迫、保存記憶的力量泉源,至今亦然。

如其他口耳相傳讓風俗、神話與信仰承傳的文明,維吾爾族群擁有豐富悠久的詩歌傳統,據哈佛大學東亞語言與文明系維吾爾及察合台語導師Gülnar Eziz受訪時指,可上溯至11世紀維吾爾詩人Yusuf Has Hajib所撰的長詩《福樂智慧》(Qutadğu Bilig)。剛於上月底入選BBC年度百大女性(BBC 100 Women)的維吾爾作家、詩人Muyesser Abdul'ehed(筆名:Hendan)則指7世紀書寫可汗歷史的碑文已富含詩韻,也分享了一首流傳久遠、中學老師會教學生的民俗詩,詩中明言詩歌對維吾爾族的重要,她解釋詩句大概意思是:「維吾爾人重視詩歌猶如重視靈魂,生時有詩,死時亦有詩。」例如母親哄嬰孩入睡時會唱的搖籃曲、親人去世時會唱的哀悼歌,都是詩歌融入日常的例子。

維族人之間廣泛流傳着被譽為維吾爾音樂之母的「十二木卡姆」,是包含唱詩在內的音樂調式,以唱的形式記誦,使詩歌融於日常生活中,Gülnar成長便沐浴於每天聽唱十二木卡姆的家庭環境裏。過去在新疆的學校,仍能教授孩子誦唱。以往學校也鼓勵孩子執筆寫作,書市上詩集常佔較多數,且新疆大部分地區皆曾有報紙刊物讓人投稿詩作,據說幾近所有成年人都能背誦至少數首詩。Muyesser說,大部分民俗詩(維吾爾稱:Qoshaq)其實都被放到歌詞裏,在她看來,因維族人長年遭受壓迫承受苦難,迫使人成為詩人,而唱詩是一種「減輕內心苦困的方式」。在此脈絡下,可想像詩人在公共空間佔具一定影響力,有說如流行歌手般,每代各有其風格,各有其詩人代表。相對其他文學形式,詩除了能讓人唱誦並抒發內心感受,Gülnar認為詩歌是種獨特語言能讓維族文化的思想、感受和聲音傳達開去,當她在讀維吾爾詩時「會感到在自身的文化裏,感到歸屬所在」,詩於她而言,就如「保存維族文化及身分的火炬」。

邁向現代的維吾爾詩

凡談及維吾爾詩,很難繞過該土壤歷來承載的動盪血淚史避而不談,不少詩作是歷史與當下對話的探尋與印記。新疆,又有稱為「東突厥斯坦」(East Turkestan,或稱東土耳其),立國初史可回溯至7世紀的回鶻汗國,至15世紀中亞全面伊斯蘭化,該處文化樣貌逐漸成形,其後多年在不同帝國權力間爭持,望擺脫各種民族壓迫及被剝奪感。談到詩歌保存及承傳歷史,Muyesser提到兩位維吾爾史上重要的民族英雄:帕力萬(Sadir Palwan)及諾孜古姆(Nuzugum),他們都是詩人,記錄歷史同時流下讓人口耳相傳的詩。其中Muyesser及Gülnar不約而同提到一首20世紀初由Abdukhaliq Uyghur寫的重要詩作Wake up!,幾乎所有維族人都能默念這首熱血沸騰的詩。另外Gülnar推薦一首來自著名維吾爾詩人Abdurehim Ötkür在小說中所寫的《躅》(Iz,英譯:Trace),一首維吾爾母親會在幼孩耳邊吟誦的詩,讓人記着來自何方,其中寫到:「任風沙席捲足迹難掩/馬匹羸弱卻不停步/一天子孫將覓回足印」(本文詩歌中譯均由記者暫譯)(Wind blows, sand moves, yet our trace never disappears/The caravan never stops even our horses become thin/Our grand-children or great-grand-children will one day find those traces),詩人祈盼,即使風沙滾滾,也不要遺忘維吾爾身分。撰寫《象徵式抗爭藝術:維吾爾身分及維吾爾與漢族關係在當代新疆》(The Art of Symbolic Resistance)的學者Smith Finley寫到,這首詩更啟發了後來在1996年面世並於當地餐館、店舖熱播的卡式帶,由Ömarjan Alim演唱的流行歌大多意涵對抗政治壓迫,其中一首以此詩為題的歌Oaldi Iz(英譯:Traces)後被當局禁播。

1970年代因受文革影響,維吾爾詩人間掀起一股朦朧詩風潮,及至文革結束,1980年代初進入較自由開放的步調,部分詩人嘗試擺脫傳統格律、聲音與節奏,形式漸趨自由,一些自西方衍變而來的象徵主義詩逐漸浮現。1980年代同時是近代新疆維吾爾詩最興盛的時期,當時捲起的現代主義思潮,改變了維族詩的風貌,第一代現代派詩人譬如說生於1969年的Tahir Hamut,成長在1980年代,在當時自由的社會氣氛下創作甚豐,除了寫詩亦拍電影,到1990年代發生巴仁鄉動亂及伊寧事件,當局開始收緊對新疆的管控措施,詩人深感時代變遷,寫了一首名為《過去》(The Past)的詩,「許久以前/在那些如駱駝尾巴碎裂的時代/在那些海市蜃樓般黯淡的歲月/在那些歲月如梭的恆常日子/每人都倉卒被投擲於世(……)/他們會互相慰問,願上帝憐憫你/偷果偷書偷妻的人都不是賊/世界沒對人答允什麼」。

(英文節錄由Joshua Freeman翻譯並授權刊載)

從囚房內到囚房外

踏入21世紀詩歌依然蓬勃發展,即使在間斷打壓中,詩人仍堅持書寫,維吾爾現代主義詩亦在此時發展成更複雜、支流更多的思潮,2009年年輕詩人Osmanjan Muhemmed Pas'an便在一份廣為流傳的宣言中宣布虛無主義運動(Héchnémizm)開始,參與者眾,其中許多是年輕詩人。30多年來,維族現代主義詩人一直嘗試突破極限,直至2017年,書店、出版業亦遭壓制(一說2012年已開始檢閱維吾爾書出版)。這次,按西方所說,除了數以十萬計人民被送往再教育營,據美國「維吾爾人權項目」一份2019年刊出的報告所指,知識分子、學者、詩人、藝術家、記者等統統成為拘禁對象,當時已知的有近400人,更多的甚至跌入黑洞中。這次對象明顯,有評論直指是文化滅絕行動。

上月底普林斯頓大學東亞學系講師弗里曼(Joshua Freeman)就在《紐約時報》發表文章(見其Twitter:@jlfreeman6),指他與他的新疆詩人教授在失聯一段時間後,終在一首流傳自詩人拘禁期間寫成的新詩中,得知他的音信——籠罩在古拉格巨網的詩人,依舊在寫詩。由囚室傳出囚房以外,可見民間的口耳相傳、誦念詩詞傳統未被消弭。另一位詩人、作家Perhat Tursun,自2018年初失蹤在巨大蛛網,成長於1980年自由氣氛的他飽覽西方思潮,博學多才,風格別樹,弗里曼在新疆留學期間多次與他碰面,在一篇報道中他指詩人「聰明、頑固、鬼馬滑稽、變幻莫測」,因此在2018年失去音信後,尤其擔心性格直率的他。他的詩作《輓歌》(Elegy)是這樣的:「當他們強迫我接受屠殺即如愛/你知道我與你們同在(……)/當他們在街上搜索我那消逝的蹤影時/你知道我與你們同在」,這首書寫個人如何被狠狠扯進歷史洪流的詩,或如弗里曼所說,可看作所有被消失的人的墓誌銘。

流徙者的內疚與堅持

在新疆以外,不少流亡詩人亦以詩為志,當在新疆的詩人被噤聲,海外詩人與藝術家即相繼為正發生在故土的災難發表。一些難以觸碰的議題,例如是故土、宗教及流亡等,便在海外書寫、發表、出版,甚至是再創新的維吾爾詩刊刊載。自2013年流亡至土耳其的Muyesser認為,維族靈魂本是自由的,只是長年遭受政治壓迫而無法暢所欲言,被迫以其他更隱蔽的方式表達,而當下流亡詩人「就如從密籠解脫,能隨心飛揚」,即使他們無法親身觀察並寫下現况,但他們所寫的都與她堅持以「東突厥斯坦」稱之的故土相關,相距千里,內心連繫依然,寫出主題與維族身分危機、受傷甚至死亡的維族人、對自由的渴望,以及渴求歸返故土相關的詩作。

流亡海外的維族人在常規學校或在工作上用到維吾爾語的機會不多,但據Muyesser所見,不少人持續以母語書寫,並協助翻譯維吾爾作品。此外,各地流亡團體亦有開創讓孩子學習維吾爾語的學校,盡力讓其母語及文化不至從世上消失,例如是Muyesser創立的Ayhan Education除教授語言外,也出版兒童雜誌《四葉草》(Totqular),鼓勵兒童以維語寫作。

但在流徙人口中(主要分佈在土耳其及中亞等地,部分在歐美),一些人會懷疑,離開故土、離開形成悠久文化的土壤,能否讓母語及以母語書寫的詩不至斷裂?尤其當長於故土的孩子已全面生活在漢語教育的環境下,維語被禁用,人口移居政策下維族人口被削弱,維吾爾文化及記憶,能否持續在博物館展櫃內成長,亦成疑問。學者Smith Finley提到,當地文化局亦以「新疆歌舞團」同化當地維吾爾人,並向外形塑少數民族的形象。

而流亡很多時承受的創痛比想像中大,能逃走及倖免於難的罪疚感,不時侵蝕生活各道細縫。不少人跟處在新疆的親友失去聯繫,或因擔心其安全而斷絕來往,詩中流露着強烈的孤獨、鬱憤。在2019年2月傳出維吾爾詩人、音樂家黑伊特(Abdurehim Heyit)遭酷刑凌虐至死的傳聞後,Hedan(Muyesser筆名)寫了一首詩《飛回火堆》(Returning to the Fire),詩中昭示她對維吾爾的愛,如燈蛾撲火,讓她不計較生死,唯願不被悲慟勒死,其中一節是這樣的:「由它吧,讓我雙手被綁纏/只要心不再灼傷/皮鞭,請鞭韃我臉/靈魂窒息至無法忍受/絞索快要斷裂!」另一首她在同年6月寫的詩《他被帶走》(He Was Taken Away),書寫一名女子的丈夫被突然擄走,她寫:「現在,時間不會再前進/就如烏龜匍匐爬行(……)/世界學會無法治癒的哀痛/手指數手指/手指切鋒刀」。

文化上的剝奪及暴力很多時是物質性的,維吾爾詩彷彿注定形成直面黑暗的空間,讓見證苦難的人,書寫富深刻含義的詩,或透過書寫去探尋去銘記身分,並連結那些被消逝的人,追認散失的過往,讓被昭示的記憶與當下最終被一一審視。雖然維吾爾族長期被剝奪權利與自由,但Gülnar堅信,強權「是無法讓維吾爾文化消失在世上的」,記憶將傳承。在採訪過程受到不少熱情幫助,後來才知道,在維吾爾語裏,Uyghur(維吾爾)有「團結」的意思。

(斯時思是詩之二,下周續)

