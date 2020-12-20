無定向學堂：芫荽變主角 煮出無限可能！

【明報專訊】明天就是冬至，今年因為疫情禁止晚市堂食，大家都無法外出做冬。你是否正煩惱明晚食乜餸？不妨參考最近大熱的fb專頁「香港芫荽黨」菜式，且聽兩名黨員分享懶人必試的清甜芫荽水、黨員必煮的肥牛荽卷，以至高手級自製芫荽麵，炮製一餐全荽宴，發掘芫荽的無限可能。

1.「香港芫荽黨」 雲集愛荽之人

先旨聲明，記者亦是芫荽（Coriander）愛好者。在周三下午4時的買餸時間，記者偕「香港芫荽黨」黨員、25歲的幼稚園補習老師Dorothy到屯門街市買芫荽，未走進菜檔已經嗅到撲鼻而來的芫荽香味，馬上入手10元4小扎。Dorothy一拿上手，說這次芫荽不夠新鮮呀。

她本來從不入廚，自今年7月疫情緣故才留家開始學廚，而芫荽、葱乃家中必備。Dorothy發現，身邊大部分朋友都不食芫荽，自己在其中儼如一個重度芫荽愛好者，和朋友飯聚時常「悲喜交集」，一來很高興朋友將芫荽統統放進她碗內，但同一時間朋友會用蔑視的眼神兼過度反應，以涉及不雅用語的同音字道：「咦——臭荽咁臭。」她又苦笑和朋友食雞煲時往往要在鍋的最旁邊「淥芫荽」，免得被投訴污染整鍋雞。

但自從瀏覽「香港芫荽黨」後，她發現天外有天，最誇張是看到有成員買來一整個鋅盆的芫荽，且用芫荽做出不同菜式，深受刺激下，她於11月23日成功「入黨」，並在11月30日買來20元4扎芫荽炮製「全荽宴」。她還記得，「入黨」時「黨員」只有3000多名，短短半個月，成員人數已激增至2萬4千多人。

新手全荽宴（三人用）

‧芫荽皮蛋豆腐蜆湯

‧肥牛香荽卷

‧涼拌芫荽

‧芫荽煎蛋餅

‧清甜荽水

一、清甜荽水

芫荽連頭放入清水，煲10分鐘後加適量冰糖，焗5分鐘即可。

二、涼拌芫荽

芫荽切段，加入調味料，豉油、黑醋、麻油、花椒油、生蒜粒，撈勻即可。

三、肥牛香荽卷（黨員必做！）

1. 將肥牛攤平，放上芫荽捲起

2. 準備醬汁調味料：醬油兩茶匙、味醂兩茶匙、砂糖一茶匙，拌勻

3. 開火下油，放入牛肉捲以小火煎至七成熟，加入調味料再煮至八、九成熟即可

小提示：肥牛或需切半，以免捲得過厚。牛肉不要煎到熟透，否則會韌。

四、芫荽煎蛋餅

1. 將4隻雞蛋加入半茶匙鹽和適量胡椒粉，打成蛋液，再倒入切粒芫荽攪勻

2. 大火起鑊，油熱後，將芫荽碎及蛋液倒入，轉中火慢慢煎至金黃即可

五、芫荽皮蛋豆腐蜆湯

1. 芫荽切段；豆腐、皮蛋切件

2. 洗淨蜆，浸鹽水吐沙

3. 煲1公升水，煮沸後加入薑片

4. 加入芫荽、皮蛋及豆腐，煮5分鐘

5. 加入蜆，煮至開口即可

小提示：有黨友提醒不用落鹽，因為蜆自帶少許鹹味。

最愛涼拌芫荽

Dorothy說首次自製全荽宴後的感想是：「發現芫荽是完美的，怎樣食都好好味。」這幾道菜中，她最愛涼拌芫荽，醬汁是意想不到地好味。至於芫荽煲成水後，芫荽味並不太重，反帶點清甜，「據知是有成員在煮飯時切走芫荽頭，但不想浪費，就拿去煲水，創出這個菜式」。問她有什麼菜不可以放芫荽？她面有難色陷入苦思，然後指一指剛食完的下午茶空碟，「西多士啩」。

她說本身自小就喜歡食芫荽，「嫲嫲說我自細已經專揀香料食，別人食魚、食豬肉，我就夾芫荽、豆豉、蒜頭、薑絲和葱食」。而在入黨後她對芫荽的熱愛有增無減，甚至出外吃火鍋都偷偷自備一小盒芫荽，她又仿照其他黨員做法，發電郵給譚仔和譚仔三哥米線要求加入芫荽配料或芫荽湯底米線，寫道：「我們萬幾人等緊你呀。」

2.西餐也見芫荽身影？

記者在追蹤「香港芫荽黨」群組後，不斷被芫荽「洗版」，每一天都有大量芫荽討論帖文和菜譜，不過記者一直不捨得退組，因為除了喜歡食芫荽，群組更吸引的地方是成員都非常幽默風趣，例如一個題為「齊來取荽經」的帖文羅列出49道芫荽菜式，荽漢堡包、荽火鍋和荽燒賣都是大熱之選，鼓勵成員舉行「摘荽之旅」。

而且群內不乏烹飪高手，潮媽Suki是其中一個。她才加入群組幾天，已經分享了手製芫荽丸子和芫荽麵的做法，展現出無限創意。「想和大家分享一個不浪費的素食荽丸子，做完豆漿後有好多豆渣，我用豆渣加入調味料、蛋和麵粉，和芫荽搓成球狀然後去炸，有剩豆渣我再用它來整麵包和素肉鬆。」

攪碎芫荽 製愛心麵條

Suki在多年前已經開始製作各種顏色的意粉和中式麵，此芫荽麵已是3年前的作品，製作的原因是因為女兒不喜歡蔬菜，卻很喜歡食意粉，因此令Suki決定打爛菜汁放進麵條中，「蔬菜有維他命C和纖維，但在街上見到現成的菠菜麵、紅蘿蔔麵都是好乾淨的綠色、紅色，我覺得是被完全隔渣，只取其色，但這樣就吃不到菜的纖維」，因此她製作的芫荽麵保留纖維。Suki在2016年開設了Maya's Lunchbox專頁，分享她為女兒Maya製作的愛心飯盒。

Suki自言對芫荽的喜愛度是十分滿分，幾乎逢菜必落，「因為自己經常煮川菜、泰菜、墨西哥菜、哥倫比亞菜，都會用好多芫荽」。她以前曾在香港賣過自製口水雞，甚至向客人說如果不食芫荽，就不要食她的口水雞，「煮口水雞是必落芫荽的，無論是伴碟或是個汁，所以芫荽是口水雞的靈魂，就像煮西餐一定要落香草一樣」。

他鄉的芫荽味道如何？

不過，原來Suki小時候討厭芫荽，覺得味道很臭，直到十多歲才忽然變得極愛芫荽，她謂是自然轉變，非受人影響。Suki與家人在數月前移居英國，發現英國的芫荽味道沒香港般香，而且都是切根出售，「我丈夫是英國和哥倫比亞混血兒，反而哥倫比亞芫荽是比香港香的，我覺得是品種問題」。

進階芫荽食譜

一、素食荽丸子

調味建議：芫荽、紅甜椒粒、薑黃粉、鹽、胡椒粉

1. 將兩碗豆渣、一隻雞蛋、芫荽與調味料及半碗中筋麵粉撈勻

2. 用匙羹搓成球形，細火炸幾分鐘至金黃色

小提示：豆渣可用攪碎豬肉代替，麵粉亦可改用麵包糠。麵糊質地偏濕，像班戟狀。

二、芫荽麵

1. 將一扎芫荽和一隻雞蛋放在攪拌器中，打成汁

2. 在200克麵粉中，加入約70至80克芫荽汁（比例約為麵粉芫荽汁1：0.4）攪爛，製作麵糰

3. 用保鮮紙包裹麵糰，靜置半小時

4. 用擀麵棍將麵糰擀平，摺疊麵糰

5. 放進製麵機切條

小提示：如果想芫荽味道更濃，可切碎一些芫荽直接加進麵糰。麵糰忌太濕，要搓至不黏手和偏乾身，製成的麵條才會彈牙，不會太腍身。

知多啲：芫荽英文名 哪個才對？

網上有不少討論，究竟芫荽英文是Cilantro 、Coriander還是Parsley。Suki說，Parsley其實是番荽，味道和芫荽不同，她在英國買到的是芫荽（Coriander）。她續指出，Cilantro和Coriander也是芫荽，只不過Cilantro是西班牙文，Coriander是英文。在美國你會聽到很多人說Cilantro，因為美國有很多南美人居住（南美洲大多數國家的官方語言為西班牙語）。南美國家哥倫比亞有一道傳統早餐Changua，通常是把一些老麵包放在奶裏烹煮，再加雞蛋，然後灑上芫荽。

知多啲：覺得芫荽臭？ 原來基因作怪！

美國基因技術公司23andMe於2012年發表報告，近3萬名芫荽喜惡者參與調查後，研究發現在部分討厭吃芫荽的人身上找到OR6A2的嗅覺受體基因，而擁有這組基因的人會對於醛類（aldehyde）特別敏感，容易嗅到芫荽有肥皂味或泥臭味，從而產生厭惡感。

芫荽熱潮會冷卻？

除了有「香港芫荽黨」，在社交平台上亦出現了不少「反芫荽黨」，究竟當食芫荽變成熱話，是會令更多人喜歡芫荽，還是產生反效果？

醉心研究香港飲食文化的嶺南大學中文系講師蕭欣浩認為是前者。「我覺得正面影響多些，因為如果三成人不喜歡，三成人勁喜歡。中間的游離票會因為飲食風潮的影響，想嘗試芫荽，試新產品和打吓卡。現在有多個契機接觸嘛。」

何解芫荽咁遲先紅？

不過，他認為由於芫荽在香港飲食文化中作為配角的角色太過根深柢固，相信芫荽的熱潮只可以玩一兩年，比數年前的「芝士抹茶紫薯」潮流短命。「這亦是為何芫荽這麼遲才成為輿論主角的原因，你看其他味道比較強烈、比較有個性的食材，如榴槤、松露、鵝肝、臭豆腐這些一早就已經熱議過，因為它們都可以獨立成為主角嘛。」

他指出，傳統上芫荽在香港餐桌上有三種功能，即煲湯，如芫荽皮蛋湯，「這是和粵食文化有關，芫荽下火嘛」。二，餸菜上的點綴，「平呀嘛」。三，涼拌生食。至於近年就出現過變化，主要是受到外來產物影響，即2017年日本芫荽熱潮下出現過不少新產品，以及最近的自身發展，本地餐廳發現芫荽菜有利可圖，加上媒體吹捧，開始進入無限loop的狀態，「將芫荽加入火鍋、甜品、小食……做到爛為止」。

文˙ 彭麗芳

{ 圖 } 彭麗芳、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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